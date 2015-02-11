亚股和主要货币几近持平 关注欧元区有关希腊问题的会议

路透悉尼2月11日 - 亚洲股市周三走势受抑，同时主要货币几近持平，欧元区即将开会讨论希腊债务危机的影响盖过了美股隔夜收高。

欧元区财长周三稍晚将召开会议，欧盟领导人周四也将会晤，但官员已经淡化取得突破性进展的希望。

市场波动温和，交投因日本逢假日休市而转为清淡，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小幅下跌0.03%。

沪综指.SSEC小涨0.2%，上日公布的通胀数据偏低引发通缩疑虑，中国扩大刺激的压力升高。

中国央行周二表示，已经准备好对抗景气滑坡，但在信贷创造上不承担过多的风险。

澳洲主要股指下跌0.6%，尽管一项调查显示消费者信心在上周澳洲降息后升至13个月高点。

道琼工业指数收涨0.79%，标准普尔500指数上扬1.07%，Nasdaq指数.IXIC大涨1.3%。

苹果(AAPL.O)为瑞郎计价的公司债定价后股价上涨1.9%，成为市值超过7,000亿美元的首家美国企业。

微软(MSFT.O)也发行债券，凸显在低通胀世界中，投资人积极寻找收益的现象。

微软发行107.5亿美元债券金额史上最高，但吸引的买单不到390亿美元。微软此次共发行六个年期的券种，40年期债券票息仅为4%。

由于美联储年中前开始升息的传言甚嚣尘上，公债因此承压。美国10年期公债收益率盘旋于1.99%，之前曾触及四周高位2.016%。

美元/日圆报119.45日圆，美债收益率上升予以支撑，美元隔夜曾高见119.62日圆。美元指数微跌报94.655.

在希腊问题走边缘政策之际，欧元难以找到方向，最新报1.1325美元。

鉴于协商失败产生的可怕后果，市场非常希望最后一刻能达成共识，但情况似乎非常不稳定，每个新消息都与前一个相矛盾。

比如，希腊国防部长卡门诺斯表示，若无法形成协议，希腊有可能从欧盟以外的国家得到帮助。

“最好的情况可能是美国出手相助，也有可能是俄罗斯、中国或其他国家，”他说。

商品市场方面，美国原油期货反弹0.67美元报每桶50.69美元，因美国原油库存增幅低于预期。(完)

(编译 许娜/张明钧/陈宗琦/李爽 审校 张荻/孙茉莉/李婷仪)

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