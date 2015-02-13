亚股跳涨 因乌东停火且希腊问题有解决希望

路透东京2月13日 - 亚股周五走高，受乌克兰停火协议消息提振，而瑞典意外将主要利率下调至负值，且希腊和国际金主之间的债务问题僵局有望解决，这些都提升了风险胃纳。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨1.1%；日经指数.N225跌0.3%，但东证股价指数.TOPX涨0.1%。

亚洲市场跟随欧洲和华尔街涨势，泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3触及七年高位，美国股市标普500指数.SPX距离纪录高位很近。

Nasdaq指数触及15年高点，波动率指数.VIX跌至15.3%左右，创今年迄今低点。

“因主要担忧来源都消除了，现在投资者感到更为安心，”大和证券资深策略师Hirokazu Kabeya表示。

焦虑消退的主要推动力是乌克兰停火的消息，这让投资者感到宽慰，西方与俄罗斯围绕乌克兰问题相互制裁已经令全球经济前景、尤其是欧洲和俄罗斯前景承压。

今天稍后将公布的初步数据料显示欧元区成长停滞，分析师预期去年第四季经济扩张仅0.2%，与上季持平。

与此同时，希腊周四同意与债权人协商有关退出在国内不受欢迎的国际纾困，此一政治妥协可望使其新政府免于资金匮乏；估计希腊最快下个月就会耗尽资金。

尽管外界对于他们能多快达成协议仍旧存疑，然希腊股市已见大涨，希腊主要股指.ATG劲扬6.7%。

瑞典央行周四祭出震惊市场之举，下调关键利率至负值、推出公债购买计划，还称准备好在短期内采取进一步措施以抵御通缩威胁；这为市场乐观情绪锦上添花。

瑞典克朗兑美元一度下跌2%，触及六年低位8.5512克朗，之后小幅反弹至8.4350。

随着瑞典加入越来越多放松政策以刺激经济增长的央行之列，一些分析师开始考量美联储维持趋紧政策立场的好处。

“由于许多国家放松货币政策，许多货币下跌，从而推高了美元，”三井住友银行首席分析师宇野大介称。

他表示，投资者可能需要更加关注美国财长杰克卢周四的表态。杰克卢称，对于那些利用本币贬值来获得不公平贸易优势的国家，美国将予以“强力反击”。

的确，美国周四公布的零售数据较预期疲弱，令本寄望看到汽油价格自6月以来跌近四成可提振消费的美元多头失望。

数据欠佳打压美元指数.DXY从本周高位95.115撤退至94.199，进一步远离上月所及的11年高点95.481。

欧元兑美元周四上涨至本周高点1.1423，最新报1.1398，周线可望连续第三周上扬。

日圆兑美元攀升至118.95，脱离周三所及的五周低点120.48。

英镑跳涨，此前英国央行上调英国经济增长和通胀率预估，英镑兑美元周四触及六周高点1.5415。最新报1.5385。

疲弱美国经济数据亦支撑了美国公债价格，10年期公债收益率触及1.986%，脱离周四所及的六周高点2.049%。

油价走坚，此前业内大幅削减支出，以及美元下滑带动油价上涨。布兰特原油期货持于每桶59.10美元。(完)

(编译 王颖/杜明霞/许娜/陈宗琦/张若琪/孙茉莉; 审校 张涛/张荻/龚芳/王兴亚/张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。