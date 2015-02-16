日股触及八年高点 欧盟财长即将开会讨论希腊债务问题

路透悉尼2月16日 - 日本股市周一触及八年高位，跟随周五美股涨势，但投资者对欧盟本周能否与希腊就债务协议取得进展保持谨慎。油价在盘初上扬后回落，而主要货币陷于窄幅区间交投。

数据显示，日本经济去年第四季摆脱了衰退，但0.6%的增幅低于市场的预期。

然投资人似乎仍受到鼓舞，日股日经指数.N225上涨0.6%，至2007年以来最高水准。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数扳回稍早微小跌幅，升至483.90点。该指数周五创10月底以来最高收盘点位，但在484 -486区间遭遇图表上重要阻力。

澳洲股市持平；中国沪综指.SSEC涨0.1%。美国周一逢假期休市，亚洲许多地方本周亦逢农历春节假期。中国市场从2月18日到24日休市。

欧元集团财长周一稍晚将在布鲁塞尔开会，试图与希腊新政府找出共识，谈判可能得拖上一些时间。

希腊周日表示，有信心在与欧元区伙伴国家的谈判中达成协议，但重申不会在任何协议中接受严厉的撙节举措。

市场普遍假定最终会达成一致，否则可能会造成希腊脱离欧元区的灾难性后果。

美国股市标普500指数周五收于纪录高位，能源类股与油价一道上涨，Nasdaq指数受科技类股扶助触及15年高点。

道琼工业指数.DJI上升0.26%，标普500指数.SPX上涨0.41%，Nasdaq指数.IXIC上扬0.75%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.64%，受良好的德国经济成长数据提振。

在结果不明情况下，没有什么确定的理由买进或出脱欧元。因此，欧元兑美元过去几周一直在1.1262-1.1534的狭窄区间交投，现持平于1.1409。

欧元兑日圆略下跌，报135.00日圆，脱离上周四触及的三周高点136.70。美元兑日圆下跌至118.59日圆，从上周三所及的一个月高点120.48回落。

周一汇市亮点在于英镑，英镑兑美元触及六周高点，因英国央行之前发表立场强硬的言论。英镑兑美元一度升至1.5435，上周五纽约交易时段尾盘在1.5407左右。

商品市场方面，油价周五大涨过后后继乏力。布兰特原油下跌0.27美元至每桶61.25美元，美国原油则是下跌0.25美元至52.53美元。(完)

(编译/审校 张荻/张若琪/杜明霞/张明钧/高琦/许娜)

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