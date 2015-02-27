油价下跌令亚股不支倒地 通胀数据提振美元

默克尔称欧元汇率“过于疲弱”因受欧洲央行货币政策拖累
路透柏林5月22日 - 德国总理默克尔周一表示，由于欧洲央行的货币政策，欧元汇率“过于疲弱”，她并指出这有助于解释为何德国贸易顺差相对较高。
路透东京2月27日 - 亚洲股市周五进一步自五个月高位回落，因油价大幅回跌打压风险胃纳，不过，在美元兑日圆隔夜大涨后，日股刷新15年高位。
美国乐观数据，使得市场预期又倾向于美联储会提早升息，这进而拉抬美元。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.3%，周三曾触及五个月高位。
亚洲市场涨跌互现。韩国股市在连涨七日后回落，马来西亚和泰国股市小幅下跌。不过澳洲和香港股市则小幅上扬。
日股日经指数.N225上涨0.1%，此前触及2000年6月以来高位，因在日圆走软的提振之外，日本工业生产数据强劲也构成支撑。
美元兑日圆小跌0.1%至119.25，隔夜从低位118.68上涨约0.5%。美元指数在一个月高位95.357附近徘徊。
美元多头本周稍早因美联储主席叶伦的讲话而感到失望，美国周四公布的数据再度鼓舞其士气。数据显示美国核心通胀升幅大于预期。
强劲的美国耐久财订单数据也助涨美元。这两项数据推升美国公债收益率(殖利率)，亦支撑美元。
投资者现在等待周五稍晚美国公布第四季国内生产总值(GDP)修正值。
路透调查的分析师预期，美国第四季GDP增长率将从初值2.6%向下修正至2.1%。
“经济增长率处在2%区间顶端是美联储提早并持续升息的前提，因此增长率只是处在2%附近或者低于2%，可能会损及6月升息的预期，且给美元带来压力，”Praevidential Strategy市场策略师Masafumi Yamamoto称。
欧元兑美元上涨0.2%至1.1213，但仍接近隔夜所及一个月低位1.1184。
美国原油小幅反弹，现涨1.3%至每桶48.80美元，上日暴跌5.5%，因美国库存上升盖过了需求复苏预期的影响。
虽然隔夜大跌，但美国原油仍有望在八个月来首次月度上扬。北海供应问题和欧洲天燃气供应忧虑重燃都给油价带来支撑。(完)
(编译 戴素萍/王丽鑫/张涛/许娜；审校 李婷仪/张若琪/李爽/杜明霞)
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