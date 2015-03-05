亚股下滑且欧元陷于11年低点 静待欧洲央行会议

路透东京3月5日 - 亚洲股市周四下滑，之前美国股市继续回落，脱离纪录高位，备受关注的美国就业数据将在周五公布；欧元在11年低点附近走势不稳，今日稍晚欧洲央行将要召开政策会议。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.4%，澳洲、马来西亚和中国股市均下跌。

不过源于各国央行货币宽松的乐观氛围，为其他股市提供支撑。

日本股市日经指数.N225上涨0.2％；韩股综合股价指数(Kospi).KS11小涨0.1%。

“由于欧洲央行祭出量化宽松举措导致全球流动性增长，外资持续买进，”首尔的大信证券分析师Lee Kyung-min表示

道指与标准普尔500指数在周二连续第二日下跌之前，在周一皆创下纪录新高，当时Nasdaq指数触及15年高位。

欧洲央行将于本日稍晚举行政策会议，届时风险资产市场将有机会确认欧洲央行的宽松立场。风险资产市场已经从宽松政策的央行提供的流动性中受益。

欧洲央行本月开始规模超过1万亿欧元的量化宽松计划，预计将在政策会议后公布计划细节。

欧洲央行公布量化宽松计划细节前，欧元兑美元一度低见1.1061，为2003年9月以来低位。

“如果美国联邦储备委员会(美联储，FED)也这么做(实行量化宽松)，那么此举(欧洲央行1万亿欧元的刺激计划)就不会这么利空欧元，但现在的情况是，美联储不仅在去年10月结束量化宽松，而且还考虑采取进一步行动并加息，”BK Asset Management外汇策略部主管Kathy Lien表示。

“这提醒众人两地政策分歧推动欧元兑美元跌至11年新低。”

欧元的弱势协助美元指数.DXY升至11年新高96.059。

对美联储最早可能夏季就升息的预期，已助长美元近日涨势。

全球市场将关注美国周五公布的就业报告，以进一步确认美国复苏力道足以作为升息的理据。

路透调查的分析师预估，美国非农就业岗位继1月增加25.7万个后，2月料新增24万个。

美元兑日圆变动不大，报119.78，距本周稍早触及的三周高点120.27还有段距离。

10年期美债收益率报2.117%，隔夜升至两周高位2.142%。

澳洲央行副总裁洛威称澳元较过去几年更加接近适宜水准，这番谈话令澳元得到少许提振。

澳元兑美元小升0.1%至0.7826美元。在澳洲央行降息至纪录低位后，澳元兑美元在2月初曾触及六年低位0.7627美元。澳洲央行本周稍早按兵不动，但观察人士预测早晚会再次降息。

在大宗商品市场，美国原油期货继隔夜上涨后，续升0.3%至每桶51.66美元。

伊朗驻国际原子能总署(IAEA)特使Reza Najafi周三表示，尚未就任何可能的最终核协议的持续期限达成共识。该消息推动原油市场上涨。(完)

(编译/审校 郑茵/陈宗琦/李爽/张若琪/戴素萍/龚芳/许娜/张明钧)

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