亚洲股市下跌 美国强劲非农就业数据强化美联储升息预期

路透东京3月9日 - 周一亚洲股市下挫，而美元持坚，此前公布的美国非农就业数据强劲，助长了对美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能更早升息的预期。

日本、澳洲、马来西亚和印尼等亚洲股市全线下跌，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下挫1.2%。

上周五公布的美国数据显示，2月失业率降至六年半低点5.5%。

虽然薪资只是略有增长，但该数据仍引发市场预期，认为美联储可能在3月17-18日的政策会议上舍弃对于升息保持“耐心”的说法，从而打开6月升息的大门。

虽然利率期货市场迅速反映美联储6月或9月升息的可能性上升，但分析师指出，美国通胀率处于历史性低位且经济成长放缓，让人有理由担忧。

“令人担忧的是，如果美联储在经济放缓之际升息，则美元升值和实质利率上升会进一步削弱经济成长势头。谁会为此感到高兴呢？”Reorient Research的分析师在报告中写道。

瑞穗银行分析师团队表示，各行业就业人数增长情形好坏不一，薪资涨幅温和，因此2月的就业数据对于6月升息而言不是一个“明确的绿灯”。

“美联储不会因为这个非农就业数据而过早行动，将愿意继续等待，但我们不会把赌注放在美联储会无限期且无条件地耐心等待，”瑞穗银行称。

美股方面，标准普尔500指数.SPX周五下跌1.4%至三周低点，标准普尔股指期货ESc1周一小幅走跌。

美国公债收益率(殖利率)跳升，10年期公债收益率一度升至10周高点2.259%，周一最新报2.249%。

货币市场期货价格显示，市场基本已全然预期美联储到夏季会进行首次升息。

在亚洲市场，澳元和新西兰元在一个月低点附近徘徊。

澳元报0.7694美元，接近上个月创下的六年低点0.7627美元，但澳洲数据显示，该国2月整体招聘广告连续第九个月增加，令澳元找到了一些支撑。

新西兰元位于0.7341美元。该货币上周五跌近2%至0.7357美元低点，为表现最差的货币之一。

美元指数.DXY继上周五上涨1.28%，创2013年7月以来最大单日涨幅幅后进一步走高，升至11年半以来的最高水平97.80。

欧元一早盘一度跌至1.0822美元的低点，最新报1.0840。

美元兑日圆报120.88日圆，之前触及三个月高点121.29。

Bank of Singapore首席分析师Richard Jerram预计，年底时欧元兑美元将达1.05，美元兑日圆将达125。

“不管美联储是否在6月或9月首度升息，我们关心的是，市场低估了未来几年政策收紧的速度和规模，”他在客户报告中写道。

“(美国)与其他主要经济体政策之间持续分化意味着，美元应该会继续走高。”

现货金XAU=周五亦跌至三个月低位每盎司1,164.10美元。周一早盘，金价交投于1,169.90美元。

美国数据似乎盖过了其它数据的影响，包括周日公布的中国贸易数据。周日数据显示，2月中国出口增长。

但分析师还警告道，这份贸易数据可能因为适值中国农历新年假期而有所扭曲。(完)

(编译 张荻/张涛/张明钧/汪红英/许娜；审校 高琦/张若琪/李爽/徐文焰)

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