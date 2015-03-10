美元兑日圆创三个月高位 日股走升

路透悉尼3月10日 - 美元兑日圆和欧元周二在亚洲盘处于数年高位附近，受惠于全球利率前景差异；同时对于中国通胀数据意外偏高，市场反应冷淡。

美元兑日圆升至三个月高位121.71日圆，和12月高位121.84日圆相去不远。若升破该水准，将创下2007年7月以来最高水准。

市场普遍认为日圆下跌有益于日本出口和企业获利，日股日经指数.N225上涨0.5%。

其他亚洲股市涨跌互见，澳洲股市升0.5%，而MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.2%。

中国2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，高于市场预期，不过涨幅大多归因于食品价格季节性波动。

沪综指.SSEC下跌0.4%，但只把周一涨幅回吐了一部分。

美国股市周一受企业并购交易的扶助反弹。

道琼工业指数.DJI收涨0.78%，标准普尔500指数.SPX上升0.39%，Nasdaq指数.IXIC升0.31%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3则收跌0.24%。

汇市方面，对美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能从6月开始升息的臆测，令美元.DXY仍受到良好支撑。

欧元/美元跌至1.0831，近来沉重跌幅几乎都未能扳回；欧元此前低见1.0822，为2003年9月以来低点。空方目前关注下道重要图表支撑1.0762。

欧洲央行周一开始执行一万亿欧元购债计划，推低了德国及欧元区其他核心国家公债的收益率。

日本央行也仍在推进其购债计划，预计至少还会再持续一年。

巴克莱分析师预计，欧洲央行的资产购置规模将是净供应的三倍，使得当前在市场流通的资产数量减少8,400亿欧元。

这将迫使投资者在欧洲及海外寻求较高收益的长天期债券及高风险债券。资金外流的结果可能在未来数月压低欧元。

希腊情势持续的不确定性，令疲弱的欧元雪上加霜。希腊财经专家周三将就该国的经济改革计划，与欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)官员展开磋商。

欧洲央行(ECB)管理委员会周四将举行电话会议，讨论延长给予希腊银行业紧急流动性援助(ELA)的事宜。

由于美元走强，大宗商品持续陷于困顿。布兰特原油下跌0.05美元，至每桶58.48美元；美国原油上涨0.07美元，报每桶50.07美元。

现货金持于每盎司1,168美元，仅略高于三个月低位。(完)

(编译 戴素萍/许娜/张若琪/李婷仪/陈宗琦；审校 王颖/王丽鑫/于春红/王兴亚)

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