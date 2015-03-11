避险情绪发酵打压亚洲股市下跌 美元大涨

路透东京3月11日 - 亚洲股市周三跌至两个月低点，因对美国提早加息的担忧导致市场紧张情绪发酵，但这种加息预期提振美元兑欧元升至12年高位。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.3%，之前触及1月来低点。澳洲和韩国股市均跌0.5%，马来西亚和印尼股市也下挫。

美国等地区风险资产较大承压，因上周五公布的美国就业数据增强了美联储最早可能在6月升息的预期--几周前升息机率看来还很低。

美国公债收益率(殖利率)可能上升使得资金远离风险较高资产，从而拖累两周前处在纪录高位的标准普尔500指数.SPX隔夜创下两个月来最大单日跌幅，新兴市场股指.MSCIEF亦跌至1月初以来最低。

墨西哥披索跌至纪录低位，马币(林吉特)、韩元、巴西雷亚尔和南非兰特也都遭受重挫。

对于希腊与欧元区伙伴就债务谈判的担忧再度浮现、以及中国的通缩压力，也令新兴市场整体承压。本日稍晚，中国将公布工业增加值数据、社会消费品零售总额以及固定资产投资，这些数据预计都将显示成长放缓。

日本股市日经指数.N225逆势上涨0.5%，因1月核心机械订单表现优于预期，抵销美股跌势的影响。

但日圆持续走低，令部分人士担心其他方面的影响。日圆贬值通常是影响日本股市的正面因素，因能对出口类股提供支撑。

“市场开始担心日圆进一步走跌的副作用，”东京SMBC日兴证券股市部部长西广市表示，他也称，市场也担忧美元走强损及美国跨国企业的获利。

外汇市场方面，欧元兑美元1.0695，此前触及12年低点1.0666。欧洲央行(ECB)周一启动量化宽松计划开始购债后，欧元的下行压力加大。

Praevidentia Strategy市场策略师山本雅文(Masafumi Yamamoto)表示：“除了欧洲央行启动债券购买计划外，本周还有几件与希腊相关的事件发生，围绕希腊问题的担忧也可能再度拖累欧元走势。”

希腊和国际贷款方的财经专家将在今日稍后开始技术性磋商，争取放行未来的融资。

美元兑日圆报121.315日圆，从隔夜触及的八年高点122.04日圆回落，因股市全线下跌对避险货币日圆构成利好。

美元指数.DXY目前仍接近前一交易日创下的11年半高点98.808。

受美元全面走强打压，澳元徘徊于周二创下的六年低点0.7603附近。

美国原油期货小幅反弹，隔夜受美元强势打击急剧下跌。

美国原油期货上涨1.3%报每桶48.93美元，前一交易日下跌3.4%。(完)

(编译 李爽/许娜/陈宗琦/汪红英/秦德兴; 审校 孙/李婷仪/杜明霞)

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