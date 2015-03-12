韩国意外降息助亚股脱离七周低位 美国升息前景提振美元

路透东京3月12日 - 韩国央行周四意外降息，帮助一亚洲股指脱离上日触及的七周低位；与此同时，美国升息前景则提振美元。

韩国央行周四意外降息，为五个月来首次，加入其它央行放宽货币政策以刺激经济增长的行列。

“我们认为，促成央行今日降息决定的两个关键因素是经济前景疲弱以及通货紧缩压力，”汇丰分析师Ronald Man表示，他预计2015年第三季度还将进一步降息25个基点。

泰国央行周三意外将指标利率下调25个基点至1.75%，希望藉此激活持续低迷的经济。印度今年降息两次；中国两度放松政策，且料将有更多行动；而新加坡、澳洲和印尼也纷纷采取了放松举措。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.3%，摆脱周三所及七周低点。韩股综合股价指数.KS11涨0.4%。

日经指数.N225扩大早盘涨势，上涨0.9%，政府退休基金等公共投资者有望买入日股带来提振。

美国上周五公布的就业数据出乎意料地强劲，带动美联储最快可能于6月升息的预期升温，不过部分投资人及分析师担心经济还没准备好迎接升息，就算升息的幅度不大。

反观欧洲央行本周开始执行1月公布的1万亿(兆)欧元买债计画。两家央行货币政策分化促使许多市场人士将资金从欧元转入收益较高的美元。

欧元周三跌至12年低点1.0511美元，最新报1.0534美元，日内下跌约0.1%。

欧元过去五个交易日已经下跌约4.8%，就算在2011-12年欧债危机期间也没有看过如此迅猛的跌势。

美元指数周三触及12年高点99.985，最新报99.802。

欧元的大幅下滑已推升了很多欧元区股市，德股.GDAXI，法股.FCHI以及意大利股市.FTMIB周三的涨幅均超过2%。

相较之下，美元的涨势则伤及美股，因人们担心这将会侵蚀国际企业的获利。标准普尔500指数.SPX周三下滑0.2%至一个月低点。

美元涨势以及美国升息前景亦令很多新兴市场感到不安。此前投资者追求高回报投资，令新兴市场从中颇为受益。

像土耳其里拉与南非兰特等货币本月的跌幅，几乎跟欧元一样大。巴西雷亚尔的跌幅更是比欧元多出约一倍。

“我们应该注意新兴货币可能进一步走贬的风险...部分新兴市场国家都存在经常帐赤字，它们的货币贬值不利于风险资产市场，”SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji在报告中表示。

美国原油周三触及每桶47.33美元的一个月低位，此前政府数据显示美国原油库存增加，与部分预期减少相左。美国原油最新报每桶48.20美元，日内小涨约0.1%。

布兰特原油同样触及一个月低点，不过在周三稍晚反弹，上涨2%。该期约最新上涨约0.5%，报每桶57.85美元。(完)

(编译 张若琪/王颖/张明钧/孙茉莉/陈宗琦；审校 于春红/龚芳/许娜/杜明霞/王丽鑫)

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