亚洲股市涨跌不一 美元在美联储政策声明公布前持稳

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透东京3月18日 - 亚洲股市周三表现不一，美元走势持稳，市场静候定于今日稍晚出炉的美国联邦储备委员会(美联储,FED)政策声明，从中寻觅美联储将何时升息的线索。
印尼、新加坡和日本股市.N225下滑0.1%，澳洲股市跌0.5%。
但中国股市持续上涨，目前已经来到多年高点，因预期将有更多货币刺激出台。沪综指.SSEC创下2008年5月以来新高，香港股市恒生指数.HSI及韩国股市.KS11也上涨。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.4%。
“我们预期多空拉锯，”悉尼Atlantic Pacific Securities资深顾问Hue Frame表示。
他称，多头认为美国今年不会升息，空头则认为“未来数月将会升息”。
美联储将于1800GMT发布声明，30分钟后美联储主席叶伦召开记者会。
金融市场最关心的是，美联储声明中对升息的措辞是否会去掉“耐心”一词。
最近几个月美国就业报告强劲，在过去几周增强了对美联储早在6月收紧政策的预期。
美联储夏季升息，进而从其它地区吸引流动性的可能，推动美元兑其它货币上涨，引起新兴市场股市波动。
美债收益率(殖利率)上涨，但欧元区债券收益率跌至纪录低位，因欧洲央行(ECB)实施量化宽松。
“联邦公开市场委员会(FOMC)会议很可能会带来短暂的波动，但实质冲击不大，因为政策几乎笃定维持不变，叶伦应该会在记者会上，对政策前景发出不少警示，”悉尼澳洲西太平洋银行资深汇市策略师Sean Callow在给客户的报告中表示。
“在声明中弃用‘耐心’措词的讯息已经广为流传，如果维持措词不变，将着实令人吃惊。”
欧元/美元EUR=持稳于1.0607美元，从周一所及的1.0457美元12年低点回升，因美元多头在美联储声明前缩手。
上周突破100.00、触及12年新高的美元指数.DXY几无变动，报99.542。美元指数涨势很大程度是因欧洲央行量化宽松计划拖累欧元大跌。
美元/日圆JPY=持平报121.35日圆，上周触及八年高点122.04后，持续陷于狭幅区间。
大宗商品方面，美国原油期货在六年低点附近盘旋，除了伊朗核协议可能取消制裁措施导致更多石油进入市场外，库存大增的担忧亦令油价雪上加霜。
美国原油期货CLc1下跌0.91美元，至每桶42.55美元，接近隔夜触及的六年低点42.41美元。
金价和期铜变动不大，观望美联储声明及其对美元的可能影响。
现货金XAU=上涨0.2%，至每盎司1,151.10美元，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.3%，至每吨5,737美元。(完)
(编译/审校 艾茂林/张明钧/王丽鑫/陈宗琦/蔡美珍/孙茉莉/许娜/王兴亚)
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