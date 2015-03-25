亚股走势迟滞 美元守住涨幅

路透东京3月25日 - 亚洲股市周三几近持平，美元守住美国通胀数据反弹后的温和涨幅。

明晟MSCI亚太地区(除日本)股指.MIAPJ0000PUS早盘几近持平，上日小幅弹升。

韩股及澳股基本平盘。波动较大的是中国沪综指.SSEC跌1%。

之前连续触及15年高位的日经指数.N225下跌0.6%，报19,608点，不过分析师表示，日经指数自2000年以来首度攻上20,000点门槛，只是时间迟早的问题。

“长线来看，这些题材(获利与股东回报较佳)，加上薪资上升，可能会继续吸引外资，”东京野村证券策略师Jun Yunoki表示。

道琼工业指数.DJI与标准普尔500指数.SPX隔夜分别下跌0.6%，因美股仍与美元保持着较松散的反向关系。

本月稍早劲升至多年高位的美元已经令人担忧，因其可能对美国企业获利造成负面影响。

另一方面，欧洲股市上日升至纪录高位附近，受助于欧元区制造业数据强于预期。欧洲央行(ECB)的量化宽松政策给欧股带来提振。

欧元兑美元EUR=几近持平于1.0933，海外市场曾在乐观欧元区数据公布后短暂触及1.1029高点。

欧元兑美元从上周创下的12年低点1.0457稳步回升，因美国联邦储备委员会(美联储,FED)的温和论调打击了美国提早升息的前景，遏制美元涨势。

美元兑日圆JPY=持稳于119.59，隔夜市场从119.22低点反弹。美国公债收益率下滑限制了美元升势。

但美元距两周前触及的八年高位122.04日圆高位仍有一段距离，当时有关美联储将尽早升息的预期要强烈得多。

指标美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR隔夜下滑至六周低点，受美股下滑影响。债市未理会美国2月CPI上升0.2%的消息。

BK Asset Management外汇策略主管Kathy Lien在一份客户报告中表示，10年期公债收益率的下滑表明，“尽管股市受到美联储升息预期影响，但债券交易商并不担心利率上升”。

大宗商品方面，布兰特原油期货持坚。上日受美元反弹和全球供应过剩担忧打压而下滑。

布兰特原油期货LCOc1基本持平于每桶55.13美元。(完)

(编译 李婷仪/陈宗琦/艾茂林/刘秀红；审校 王丽鑫/王颖/杜明霞)

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