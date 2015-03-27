亚股涨跌互现 中东地缘政治忧虑挥之不去而油价下跌

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透东京3月27日 - 亚股周五盘中涨跌互现，中东紧张局势升级模糊了投资前景，同时美元反弹。
原油价格走低，因美元反弹且市场重估也门冲突升级的潜在影响。沙特及盟国周四对伊朗支持的胡塞反政府武装发动空袭。
欧元兑美元EUR=持平于1.0881，从隔夜所及1.1052高点回落，之前美元因美国初请失业金人数和服务业数据令人鼓舞而受到提振。
美元兑日圆JPY=小升0.1%至119.28，此前从隔夜触及的五周低位118.33回升。避险日圆在地缘政治紧张时期会吸引买盘。
周五的数据显示，若扣除消费税上调影响，日本2月核心消费者物价指数(CPI)与上年同期持平，为近两年来首见，令央行面临今年稍晚需进一步扩张货币激励政策的压力。日圆对此几无反应。
美国原油期货CLc1跌2%至50.39美元，隔夜受也门冲突影响跳涨4.5%。
沙特带头的在也门对胡塞武装采取的军事行动，尚未影响主要海湾产油国的石油设施。
但关于冲突可能蔓延并扰乱中东船运的担忧，目前为油价提供支撑。油价本月稍早触及六年低位。
高盛(GS.N)表示，沙特等国在也门(叶门)发动空袭，以及伊朗若达成核协议可能导致针对该国的制裁举措放松，对短期原油供应都不会有什么影响。
香港、韩国、马来西亚和泰国股市走低。
澳洲和印尼等股市则走高。受日圆下跌提振，日股日经指数.N225上扬0.5%，周四跌1.4%。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.1%，上日下滑1%。
“也门冲突令亚股昨日陷入守势，如果冲突升级的话，避险交易只可能增多，”IG旗下市场策略师Stan Shamu在客户报告中称。
周四受也门消息影响，股市普遍下跌。德国DAX指数.GDAXI跌1%，该指数上周初触及纪录高位。
美国股市同样收跌，但是受强劲美国经济数据提振，主要股指在收盘时已收复多数失地。
市场在关注阿拉伯半岛局势的同时，也在等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦今日稍晚的讲话。
叶伦将就货币政策发表讲话；鉴于美联储上周温和表态拖累美元下挫，市场必将对叶伦这次的讲话细致解读。(完)
(编译 王颖/杜明霞/许娜/刘秀红；审校 郑茵/李婷仪/戴素萍/龚芳)
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