亚洲股市上涨 中国股市接近七年高位

路透悉尼3月30日 - 亚洲股市周一上涨，中国股市接近七年高位，因市场预期中国将增加基础设施支出及政策激励；而油价因供应过剩进一步下挫。

其它地区市场活动谨慎，因本周末将迎来假期，以及美国重要的非农就业报告。该数据可能影响美联储升息的时间。

中国沪综指.SSEC上扬1.9%，测试2008年5月以来高点，受中国支持市场上涨的暗示激励。香港恒生国企指数.HSCE劲扬3.5%，因中国证监会周五放行公募基金透过港股通投资港股。

日股日经指数.N225稍早震荡后上行，走升0.8%，因盛传新季度和新会计年度市场将出现需求。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS扳回稍早跌幅，上涨0.4%。欧洲股市可望开高；标准普尔EMini股指期货ESc1上扬0.4%。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示，美联储可能在今年晚些时候开始升息，甚至可能先于通胀和薪资恢复稳健的时间，但强调恢复正常利率水准将是一个逐步的过程。

这一有条件的前景展望推动长期美国公债收益率(殖利率)下降，美元暂时表现疲弱。美元兑日圆周一报119.21，略高于上周交易结束时的水平，接近本月稍早触及的八年高点122.04日圆。

欧元兑美元回落至1.0861，过去两周已脱离12年低位1.0457美元。

油价进一步下滑，因伊朗和六大国试图打破僵局，达成核协议。而如果解除了针对伊朗的制裁，则有可能使得国际原油供应规模进一步加大。

美国原油期货跌0.77美元，至每桶48.10美元；布兰特原油期货跌0.42美元，至55.99美元。

亚洲数据面较为清淡，日本公布2月工业生产降幅创8个月最大，令人失望。今日稍晚将有德国通胀、欧元区企业景气指数以及美国个人所得和支出等数据等公布。

欧元区通胀数据初值将于周二出炉，中国周三将公布制造业采购经理人指数(PMI)，美国周五将公布非农就业报告。

路透调查显示，分析师预计美国3月非农就业岗位增加24.4万个，若确实如此，将为连续第13个月增幅超过20万个，为自1994-95年来首见。

西方多数国家周五将放假，因此市场反应将较费解。美国只有一部分市场开放交易，而且交易时间缩短。

投资者还将关注希腊及其国际债权人的谈判，谈判各方正在努力达成可以接受的改革清单。

一位熟悉情况的人士上周告诉路透，如果不能从欧洲伙伴国那里得到资金，希腊政府到4月20日将无钱可用。(完)

(编译/审校 王丽鑫/张若琪/刘秀红/杜明霞/李春喜/于春红)

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