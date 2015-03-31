美股涨势及中国刺激举措推亚股上扬 希腊疑虑施压欧元

路透东京3月31日 - 亚洲股市周二全线上扬，追随美股涨势，且中国支撑经济的举措提振风险偏好，但希腊债务疑虑再度困扰呈疲态的欧元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS升0.7%，追随美股隔夜涨势。

日本日经指数.N225上涨0.3%，澳洲股市上涨1.2%，韩国、马来西亚和印尼股市也都录得较大涨幅。

中国股市沪综指.SSEC扩大周一的涨势，冲高至七年高点，因市场寄望政府将扩大基础设施支出和宽松货币政策。

美国股市道琼工业指数.DJI和标普500指数.SPX周一均上涨逾1%，市场人气受到中国股市的强劲表现激励。

中国央行周一宣布，将购买第二套普通自住房申请商贷的最低首付款比例从之前的60%下调为不低于40%，公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例亦下调为20%。

“(中国政府)采用了减税、下调二套房首付金、以及进一步下调存准率等措施来扶持放缓的房地产行业，这对于中期的全球股市将成为一个利好题材，”墨尔本IG的市场策略师Evan Lucas在研报中称。

中国人民银行行长周小川近日表示，中国必须警惕通货紧缩风险[nL3S0WV02J]，这也帮助点燃了更多宽松举措即将出台的憧憬。

“我们认为，决策者愈发担心越来越疲软的经济增长和通胀，未来几周可能会祭出更多货币和财政宽松举措，”汇丰分析师称。

汇市方面，欧元兑美元下跌0.1%至1.0825，延续隔夜下挫0.5%的跌势。

对希腊能否在现金告罄前获得援助的担忧压低欧元兑美元。希腊总理齐普拉斯周一呼吁与贷款方达成“诚实的妥协”，但同时警告希腊不会同意“无条件的”妥协。之前该国最大的债权人--德国要求其采取进一步行动，以显示改革诚意。

美元兑日圆几近持平，报120.16，此前自隔夜低位119.105反弹。

中国可能推出更多刺激措施和货币宽松，但澳元几乎未能从这样的前景中寻获支撑。中国是澳洲关键的贸易伙伴。

澳元兑美元跌0.1%至0.7646美元，隔夜曾下跌超过1%，因市场持续预期澳洲央行将进一步降息。

随着伊朗与世界六大国的核谈判截止日期3月31日到来，美国原油期货扩大跌幅。

如果达成结束西方制裁的协议，作为欧佩克成员国的伊朗将能向供应已然饱和的油市供应更多原油。

美国原油期货下跌1.4%至每桶47.99美元。(完)

(编译 李爽/李春喜/许娜/白云; 审校 王兴亚/孙茉莉/张若琪/杜明霞)

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