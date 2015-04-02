亚洲股市上涨 聚焦美国非农就业数据

路透东京4月2日 - 亚洲股市周四上涨，未受上日美国疲弱数据的影响，因投资者在复活节假期前补入仓位。周五美国将公布非农就业数据，而昨日美国公布的低迷数据引发了担忧。

周五多数美国市场休市，部分欧洲市场由周五一直休市到周一，周二恢复交易。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨约0.5%，未受隔夜美国股市微幅下滑拖累。

澳洲股指上涨，因围绕澳洲央行可能在下周二会上宣布今年第二次降息的预期升温。利率期货显示，澳洲央行降息25个基点的可能性为77%。

日本股市日经指数.N225涨1.3%，上日触及三周低点。

三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资分析师藤户则弘称，“鉴于日经指数本周大幅下滑，对冲基金纷纷空头回补。”

民间就业服务机构ADP周三发布的报告显示，美国3月民间就业人数增加18.9万人，远低于分析师此前预估的增长22.5万。该数值为2014年1月以来最低增幅。

根据路透调查，周五发布的美国非农就业报告料显示，美国3月新增24.5万个就业岗位。2月增幅为29万个。

另据美国供应管理协会(ISM)周三公布的报告，3月制造业指数降至51.5，为2013年5月以来最低，2月为52.9。

美元在数据发布后挫低，因数据印证了市场担忧，即美元近期的涨势已经令出口承压。数据也增强了有关美联储可能要到2015年很晚才开始升息的押注。

“美国经济放缓及通胀趋软让美联储有理由推迟并缓慢升息，”巴克莱分析师在一份客户报告中称。

“这些变化令美元走势显得有点过度，但经过最近的修正，我们预计美元将在当前水平附近企稳。我们认为美元可能先稍作歇息，随后以较慢的速度恢复上涨趋势，”他们称。

美元兑日圆日内下跌约0.1%，报119.62日圆，欧元兑美元日内基本持平于1.0761美元。

周三数据显示欧元区制造业活动加速，这给欧元带来提振。

油价下跌，回吐上日部分凌厉涨幅，此前美国原油产量两个月来首次下滑。

美国原油期货跌1.2%至每桶49.49美元，周三大涨逾5%。布兰特原油跌1.1%至56.47美元，上日涨3.6%。

现货金徘徊在略高于1,200美元的水准，守住上日因美国经济数据疲弱影响而创下的两个月来最大升幅。(完)

(编译 李春喜/高琦/刘秀红/王丽鑫/张若琪 审校 王洋/郑茵/王兴亚/许娜)

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