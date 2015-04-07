亚股跟随美股走高且美元守稳 关注澳洲央行政策决定

路透东京4月7日 - 亚洲股市周二上涨，跟随美股走高；美元守住涨幅，此前兑欧元和日圆因美债收益率上升而反弹。

亚洲焦点落在0430 GMT公布的澳洲央行政策决定上。市场预计央行将进一步降息，因铁矿石价格下跌。

澳洲央行采取更多宽松政策的预期打击澳元跌至六年低点附近，但为澳洲股市提供支持。

澳股S&P/ASX 200指数上涨1.2%，澳元兑美元AUD=D4持稳于0.7613美元，离上周录得的六年低点0.7534不远。

韩国、中国、香港和马来西亚股市均上涨，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.2%。

日股日经指数.N225攀升1.2%，因市场有机会估计美国股市将对上周五远逊预期的美国非农数据有何反应。

“亚洲市场的投资者并不担心美国市场对疲弱非农就业数据的反应，”瑞穗证券驻东京分析师Nobuhiko Kuramochi称。

他表示，“市场释然的原因是，预期美联储不太可能会在经济仍显脆弱的时候开始升息。”

美国股市隔夜上扬，因令人失望的非农就业数据进一步巩固了有关美联储不会尽早升息的预期。美国股市上周五休市，备受关注的非农就业数据也是在当日公布。

汇率方面，欧元兑美元小涨0.2%，至1.9450，稍早前曾从隔夜高点1.1036美元回落。美元兑日圆持稳于119.56，稍早从周一低点118.80日圆回升。

美国公债收益率(殖利率)大涨推升美元。10年期美债收益率在隔夜市场从两个月低点跳涨，回到疲弱的非农就业报告发布前的水平。该收益率最新约报1.90%。

“上个月失业率维持稳定，而平均时薪增长，这很重要。金融市场的动向告诉我们，股市、债市与汇市交易商与我们的看法相同，我们预计美元本周将不会继续走低，”BK资产管理公司的总经理Kathy Lien在报告中表示。

在大宗商品市场，原油价格下滑，回吐隔夜市场的部分涨幅。昨日市场重新评估在达成临时核协议后，伊朗的石油出口在多长时间内可能增加，这推动油价大涨。

美国原油期货下滑0.7%报每桶51.76美元，周一大涨6%。布兰特原油期货则下跌0.9%至每桶57.62美元，昨日上扬5.7%。

美元反弹打压金价从七周高位回落。现货金持平于每盎司1,213.40美元，周一一度触及七周高点1,224.10美元。(完)

(编译/审校 许娜/秦德兴/刘秀红/徐文焰/李春喜/张若琪)

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