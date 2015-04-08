日股在15年高位附近徘徊 静候日本央行政策决定

路透悉尼4月8日 - 日本股市周三上探15年高位。中国和日本料将祭出更多刺激举措，美国将推迟升息，这些预期提振亚股。

投资者在新兴市场追求高收益率，帮助抵消了美股收平盘的影响。美元上涨预计会冲击美国跨国企业的获利。

油价亦下挫，因沙特公布原油产量创纪录高位，而且美国数据显示原油库存增加。

日经指数.N225涨0.4%，一度逼近近期形成的三角形态顶部约19,778点，之后回落。若突破此点位，将上看2000年4月触及的水准，技术面将会变得非常偏多。

地区股市纷纷触及里程碑式的点位，中国股市沪综指.SSEC略微脱离七年高位，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 .MIAPJ0000PUS涨0.8%，创9月中旬以来最高位。

韩国股市综合股价指数.KS11涨至七个月高位，菲律宾股市.PSI近几周一路高歌猛进，连连创下纪录新高。

到本月为止，日本央行离推出大规模购债计划的时间将满两年。

尽管多数人预期本周不会有什么新消息，但市场愈发认为，若通胀和消费者支出持续令人失望，那么日本央行可能在4月30日的会议上进一步放宽政策。

日本超宽松货币政策还将持续数年的前景拖累日圆，美元兑日圆升至120.30日圆，远离美国非农就业报告公布后所及低点118.69。

美元兑欧元也扳回就业报告公布后录得的全部跌幅，报1.0820。美元指数升至97.898。

美元快速上扬并未给美股带来什么好处。美银美林将标普500指数成分股获利预估每股调降2美元，指因美元上涨。

道琼指数.DJI下跌0.03%；标准普尔500指数.SPX跌0.21%，Nasdaq .IXIC则跌0.14%。

欧洲市场表现较佳，因欧元下跌。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3周二收升1.6%。

在大宗商品方面，油价回吐近期升幅，此前沙特3月原油产量升至纪录高位1,030万桶。

美国5月原油期货CLc1跌0.97美元至每桶53.01美元；布兰特原油期货LCOc1则跌0.63美元至58.47美元。

金价下跌，至每盎司1,208.40美元，因美元上涨。金价本周初曾触及七周高位1,224.10美元。(完)

(编译/审校 许娜/白云/李爽/戴素萍/张涛/于春红)

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