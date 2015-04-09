美联储会议记录公布后亚股续涨 美元获得支撑

路透东京4月9日 - 亚洲股市周四上涨，延续上日涨势；在此同时美国联邦储备委员会(FED/美联储)上次会议记录显示，美联储仍准备在今年升息，这支撑美元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.5%，触及2014年9月以来新高。

香港股市指标恒生指数.HSI涨1.9%，盘中稍早曾触及七年新高，受来自中国大陆投资者的资金推动。在上海股市反弹导致部分股票估值偏高后，大陆投资者纷纷赴香港寻求价值洼地。

日经指数.N225涨0.7%，之前曾升至15年新高，逼近20,000点关口；自2000年4月以来，大盘指数一直未能站上该整数水准。

“在今年稍早出售日股后，外国投资者又重返日本股市，这提振了市场人气，”大和证券的资深技术分析师Hikaru Sato说。

日本财务省数据显示，外资上周买超1.036万亿(兆)日圆的日股，为2013年4月初以来的最高买超水平。

上日美股震荡交投后小幅收涨，此前公布的美国联邦储备委员会(美联储/FED)3月会议记录显示，与会官员承认存在来自海外的风险，而且经济在年初表现疲软。但他们仍对经济复苏的强势有足够的信心，这将继续为今年晚些时候的加息奠定基础。

“联邦基金利率期货显示将在9月或晚些时候加息，这可能对全球经济有利。如果市场不得不面对6月加息，恐将导致美国公债收益率(殖利率)震荡，进而打击美股。全球股市，尤其是新兴市场股市也将出现震荡，”东京IG证券市场分析师Junichi Ishikawa说。

会议记录和两位美联储委员周三的言论一致，他们说美联储可能仍将在今年加息。在周三的Reuters Newsmaker活动上，纽约联储总裁杜德利和美联储理事鲍威尔提出一种可能的情境，即美联储开始加息时间早于目前许多人的预期，然后缓慢且循序渐进地进一步加息。

会议记录公布后，美国公债收益率(殖利率)上扬，提振了美元的吸引力。指标10年期美国公债收益率在亚洲盘中报1.909%，高于美国周三收盘时的1.895%。

这扶助美元/日圆上涨约0.2%至120.37日圆，隔夜曾低见119.65。欧元/美元下滑至1.0771美元，上日跌约0.3%。

美元指数升约0.2%至98.174。

油价扳回上日部分跌幅。上日受到美国原油库存激增及沙特(沙乌地)阿拉伯石油产量创记录的消息打压，油价重挫。

美国原油反弹1.2%至每桶51.04美元，周三挫跌近7%；布兰特原油回升约1.1%至56.18美元。(完)

(编译 张明钧/秦德兴/汪红英/张若琪 审校 李爽/徐文焰/于春红)

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