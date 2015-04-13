亚洲股市小幅上涨 未受中国疲软贸易数据打压

路透东京4月13日 - 中国股市周一升至七年高位，令亚洲一股指接近9月以来最高点，因中国贸易数据疲软，加强对北京出台更多经济激励举措的预期。

押注当局出台新举措提振经济的投机性买盘，助燃中国市场牛市，中国第一季国内生产总值(GDP)数据将于周三公布，料显示经济增长7.0%。

“未来需要更多刺激举措，”Hwabao Trust策略师Nie Wen表示。

中国海关周一公布，以美元计价的3月出口同比下降15%，与路透调查预估的增长12%大相径庭，增速创2014年2月以来最低。3月进口同比下降12.7%。当月贸易顺差30.81亿美元，从前两月逾600亿美元的纪录高位直线跌落，且远低于路透调查预估的顺差453.5亿美元。

“第一季出口疲弱，鉴于美国、欧洲和新兴市场国家的不确定性，出口不会很快回升，”安信证券分析师Yao Xuekang表示。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 .MIAPJ0000PUS 小升0.1%，向上周所及的9月以来最高水准回升。

香港恒生指数 .HSI 上涨0.9%，接近上周触及的七年高点，当时主要受中国大陆投资者寻求廉价股票的资金支持。中国沪综指 .SSEC 大涨1.5%。

日本日经指数 .N225 在下午的交易中接近持平，上周五突破20,000点，为15年来的首次。

美股上周五及全周均收涨，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 .FTEU3 触及15年来的新高，德国DAX指数 .GDAXI 也触及记录新高。

欧元再次下跌支持欧洲股市上涨，欧元兑美元 EUR= 上周五跌至三周半低点1.0567美元。周一日内下跌0.1%左右，报1.0594美元。

“我们认为欧元兑美元年底前将跌破平价，因欧洲央行宽松政策及欧元区资产回报率低，”巴克莱驻东京首席外汇分析师Shin Kadota称。

美元兑日圆 JPY= 上涨0.1%至120.11日圆，因市场预期美国升息但日本保持低利率，长期而言提振美元。

美元指数 .DXY 报99.490，日内上涨0.2%，向上个月触及的12年高位100.390回升。

原油价格小幅上涨，因伊朗核协议前景愈发不明，削弱伊朗原油迅速返回市场的机率。上周原油价格上涨。

布兰特原油期货 LCOc1 上升约0.1%，至每桶57.90美元，上周周线上涨5.3%。美国原油期货 CLc1 小升约0.2%至51.76美元，上周涨5.0%，为连续第四周周线上扬。

伊朗与六大国上周就核问题达成框架协议，但伊朗领导人周四表示，必须在达成最终协议的同一天取消所有制裁。

现货金 XAU= 跌约0.3%，至每盎司1,203.90美元，因美元走强，结束连续三周的涨势。(完)

(编译/审校 王丽鑫/杜明霞/秦德兴/王颖)

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