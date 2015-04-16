亚洲股市上扬 美元处于守势

路透东京4月16日 - 在全球股市上涨的提振下，亚洲股市周四大多上扬；美国经济数据疲弱则推低美元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS升1%。韩国、澳洲、中国和马来西亚股市均上涨，日股日经指数.N225则因日圆升值而下跌0.5%。

美国股市隔夜大幅上涨，受几家企业强劲的财报提振；在欧洲央行重申其宽松政策立场后，泛欧绩优股FTSE EUROFIRST 300指数.FTEU3飙升至14年高点。

汇市方面，澳元波动幅度最大，受强于预期的澳洲就业数据提振，澳元升至三周高点。

澳元兑美元涨1.2%，至0.7777美元，之前公布的数据或许表明，就业市场并不像许多人担心的那么疲软。

“澳洲央行在5月降息的可能性下降了，但我们依然认为该央行需要降息，因为仍有其他很多表现不是很好的变化因素，”摩根大通驻悉尼的首席分析师Stephen Walters说。

“澳元在该数据后上涨很多，下周的通胀数据可能很低，商业信心和消费者信心数据低，铁矿石价格正在下跌，所以(降息)理由还在，就业数据只是略减少了可能性而已。”

美元兑欧元和日圆大幅走跌，上日也曾下滑，因美国工业生产和纽约制造业活动数据低迷。疲软的经济数据增加了美国联邦储备委员会(美联储/FED)加息时间的不确定性。

欧元兑美元上涨0.2%至1.0707美元，扩大隔夜升势。美元兑日圆扩大跌势，下滑0.1%至118.99日圆。

市场将关注今日稍晚的美国房屋数据，以寻找美元进一步的推动因素。

“即使实际数据与预期一致，也将足以支持美国经济冬季放缓只是暂时情况的看法，因此支撑美元，”Monex Securities资深策略师山本雅文表示。

“如果美元上涨，那么兑欧元和澳元的升幅将超过兑日圆，因为日本当局并不乐见日圆进一步贬值，”他表示。

加元兑美元跳升至三个月高位1.2280加元，此前加拿大央行意外暗示不会立即进一步宽松。

油价大涨亦支撑加元等商品货币。美国原油上涨，此前政府数据显示上周美国石油库存增幅少于预期。

美国原油最新跌0.5%至每桶56.09美元，隔夜跳涨近6%。(完)

(编译 李爽/汪红英/秦德兴/戴素萍 审校 于春红/王丽鑫/王洋/王兴亚)

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