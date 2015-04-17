亚股小幅脱离七年新高 美国数据不佳导致美元表现迟滞

路透东京4月17日 - 亚洲股市指数周五小幅脱离七年新高，但仍有望录得周度涨幅。美元走势迟滞，此前美国经济数据表现不佳，导致近期升息的可能性下降。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS略下跌，但本周仍有望累计上涨逾1%；该股指稍早触及2008年1月以来最高位。

香港恒生指数.HSI涨0.3%，接近本周受大陆资金流入提振而触及的七年高点。沪综指.SSEC大涨2.2%。

日股日经指数.N225跌0.5%，本周跌幅或在0.6%左右。上周于15年来首次突破20,000点后，该指数一直在20,000点下方波动，投资者警惕将从下周开始发布的日本企业财报。

“尽管投资者预计日本企业财年末获利可观，但由于企业的财测较为保守，日经指数可能只会在窄幅区间内波动，”Rakuten Securities的首席策略师Masayuki Kubota说。

美国股市周四收盘微幅下跌，因投资者仍然担忧即将公布的企业业绩，且之前公布的经济数据也令人失望。

美国3月房屋开工数据远逊于预期，而大西洋中部地区本月制造业活动也仅温和成长，暗示经济动能强度可能不足以让美国联邦储备委员会(FED/美联储)最快于6月决定升息。

“报告凸显出经济迟滞的情形，而近期投资人已经习惯国内经济这样的状况，”美国电子券商Interactive Brokers LLC首席市场分析师Andrew Wilkinson在一份致客户报告中表示。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称，“暗淡的”数据已经让他倾向反对6月升息。不过他迅速补充称，他相信经济仍在正轨上。

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特及波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦也提出偏温和的论调。

关于美国6月升息的预期降温，使美元承压。

美元兑日圆JPY=报119.02日圆，日内接近持平，但远离本周高点120.845日圆。

欧元兑美元EUR=报1.0771美元，日内上涨约0.1%，尽管对希腊财政困境的担忧上升，但欧元在周四一度升至1.0818美元。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周四对路透表示，他对希腊政府能够在4月底前与国际债权人达成协议感到“坚定乐观”，即便双方在养老金和就业改革等方面存在分歧。

希腊财政部否认金融时报有关希腊向国际货币基金组织(IMF)要求推迟偿还贷款的报导。

原油价格在亚洲交易时段大跌，回吐了隔夜较大涨幅。隔夜油价大涨，主要因前盖达组织(al Qaeda/基地组织)武装份子组成的也门叛军控制了也门南部一个主要油港的消息，刺激油价转跌为升。

布兰特原油期货LCOc1跌1%，至每桶63.37美元；美国原油期货CLc1跌1.1%，至56.07美元，主要因石油输出国组织(OPEC)称，3月产量大增，加剧全球供应过剩局面。二者上日均曾触及2015年高位。

其他大宗商品方面，伦敦金属交易所(LME)期锡CMSN3大跌至逾五年低位，周线料跌11%，今年以来价格累计下滑25%，主要受供应增长而需求不振拖累。(完)

(编译 艾茂林/汪红英/张明钧/秦德兴/刘秀红；审校 戴素萍/徐文焰/王洋/王兴亚)

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