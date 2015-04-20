中国和日本股市小涨 受中国激励举措提振

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京4月20日 - 中国和日本股市周一上涨，此前北京出台提振经济的新激励举措，支撑市场人气，帮助限制亚洲其他地区股市跌幅。
中国人民银行周日决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施。自周一（20日）起下调金融机构人民币存款准备金率1个百分点。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌约0.1%，上一交易日升至七年新高。日股日经指数.N225涨0.3%，上周跌1.3%。
“市场不必因周五全球股市表现疲弱而过于担心，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。他说中国刺激经济的最新举措提振了日本股市。
中国股市上涨，沪深300指数.CSI300涨1.2%，先前短暂小跌至平盘下方。沪综指.SSEC涨1.1%至4,313.06点。但香港恒生指数.HSI跌0.3%。
在中国央行降准之前，许多投资者原本预期周一股市下跌，因为中国证券监管机构提醒投资者要谨慎投资。中国证券业协会及沪深证交所周五收盘后发布通知称，为支持专业机构投资者参与融券交易，扩大融券券源，公募基金、证券公司资产管理计划等专业机构投资者设立的产品自产品成立之日起可从事融券交易，近期将融券交易和转融券交易的标的证券增加至1,100只。
“周末，监管者给市场大棒与胡萝卜，同时鼓舞了多头与空头信心，”齐鲁证券在客户报告中表示。
美国股市周五下跌，标普500指数创3月25日来最大单日百分比跌幅，因中国加强股市监管，对希腊很快耗尽现金的担忧重燃，以及企业季报乏善可陈等因素使投资者不愿铤而走险。
法国央行总裁称，除非希腊同欧盟和国际货币基金组织(IMF)就经济改革达成协议，不然该国银行业者可能很快就没有担保品可用于获取欧洲央行融资。
欧元兑美元当日持平，报1.0799，脱离上周五所及高点1.0849。
美元兑日圆小跌约0.1%，报118.84。
美元指数下滑约0.1%，至97.433。上周跌1.8%，因美国数据欠佳，促使市场削减多头部位。
原油期货攀升，因也门动荡持续，且担心美国原油产量下降。
也门(叶门)胡塞武装领导人周日发表言辞激烈的讲话，谴责沙特(沙乌地)阿拉伯密谋攻占也门。
伦敦布兰特6月原油期货涨1.2%报每桶64.18美元。美国原油期货CLc1涨1.4%，报56.49美元。(完)
(编译 王丽鑫/张涛/孙茉莉; 审校 戴素萍/白云/杜明霞)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。