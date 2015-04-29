亚洲股市回落 美元保持守势静待美联储会议结果

路透悉尼4月29日 - 亚洲股市周三自七年高点回落，同时投资者出脱之前大量建立的美元仓位，因美联储为期两天的政策会议即将落幕。

美元整体呈现回落走势，与此同时一系列疲弱的经济数据似乎也让美联储开始升息的时间推后，尽管美国公债收益率跳涨。

周三日本市场休市，市场交投清淡，而且亚洲时段也没有什么重大事件。

这帮助美元指数在96.103企稳，此前曾触及3月5日以来的低点。欧元兑美元报1.0972，此前在1.1000处的阻力位遇阻。

美元兑日圆表现稍好些，报118.84，因为日本央行料将在周四的政策会议上重申其大规模刺激计划。

市场传言中国将进一步宽松政策，给予许多亚洲股市支撑，不过近来亚股的涨势吸引投资者周三了结获利。

沪综指.SSEC回跌0.8%，但今年以来仍上涨近40%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.6%，稍早一度创下2008年初以来最高位。

澳洲股市跌1.2%，此前面对6,000点心理关卡屡次近关情怯。

在美股方面，道琼工业指数.DJI周二收升0.4%；标准普尔500指数.SPX涨0.28%，Nasdaq .IXIC小跌0.1%。

国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)股价大涨1.9%，助道琼一臂之力。IBM调高季度股利18%，为五年来最大增幅。

苹果(AAPL.O)公布强劲业绩后股价触及纪录高位，但仍收跌1.6%。Twitter(TWTR.N)在失望业绩发布后暴跌24%，最终收盘跌18.2%。

在美联储公布最新政策声明之前数小时，将有美国GDP数据出炉。在恶劣天气和港口罢工等因素影响下，美国第一季GDP环比年率料为仅增长1%。

美联储截至目前一直淡化经济的疲态，寄望第二季会有反弹，而且已有迹象显示薪资和通胀率出现备受期待的上涨。

“投资者在密切关注FOMC会议，尽可能多地获取相关线索。风险在于，对美联储而言中性的信息也可能给市场带来意外提振，”花旗分析师称。

“我们认为，这一因素不会在短期内大幅提振美元和公债收益率，但更重要的是提醒人们，美联储仍相信数据将明显改善，足以支持9月加息。”

美国10年期公债收益率三接近一个月高位，报2.010%，高于本周初1.9%的水平。

油价下滑，因对美国原油库存触及纪录高位的预期，抵消了中东紧张局势和美元疲软的支撑效应。

布兰特原油跌0.21美元报每桶64.43美元；美国原油跌0.23美元报56.83美元。(完)

(编译 郑茵/李春喜/戴素萍/刘秀红/李爽 审校 艾茂林/龚芳/王丽鑫/王兴亚/许娜)

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