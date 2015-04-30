亚股走低 欧元兑美元守在两个月高位附近

路透东京4月30日 - 亚洲股市周四下挫，同时欧元兑美元守在两个月高位附近，此前公布的美国第一季经济增长数据放缓程度高于预期。

美国经济数据令人失望，中国经济放缓令人担忧，此外新西兰央行警告若国内增长动能削弱，可能会降息。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.9%。日经指数.N225大跌1.9%，韩国、澳洲、中国和香港股市均下跌。

美国和欧洲股市周三收低，受欧元飙升拖累，德国股市DAX指数.GDAXI大跌3.2%。该指数在本月稍早创下纪录高点。

“最近几周风险一直在积聚--中国新开股票账户数大增，而欧洲央行每月650亿欧元量化宽松计划推动欧洲股市上涨，”IG驻墨尔本的市场策略师Evan Lucas说。

美国第一季度经济仅增长0.2%，增幅远远低于前一季度的2.2%。该数据令美国联邦储备委员会(美联储/FED)在6月份加息的可能性进一步下降。

荷兰国际集团(ING)分析师团队写道，“若美国是亚洲第一季出口放缓的主因，则我们应可见到成长开始加速。”

部分分析师同时指出，对于高度仰赖贸易的亚洲经济体而言，对于中国的成长趋势要比美国来得更加敏感。

欧元兑美元EUR=近持平，报在1.1119，此前受到数据影响一度升至两个月高点1.1188。

欧元区债券收益率上扬亦有利于欧元。德国公债收益率在海外市场创下两年来最大单日涨幅，因通缩疑虑降温、且希腊债务前景改善。

在投资人将焦点放在美联储声明中指称美国冬季经济成长放缓，有部分可归因于暂时性因素之后，欧元缩减部分涨幅。

然而，美联储周三结束两日政策会议后，发表声明对就业市场做出暗淡评价。

“总而言之，FOMC声明就当前经济放缓做出均衡评估，委员会仍然非常依赖数据。不过，声明中均衡且谨慎的基调远远不及我们在此前声明中见到的乐观和(过度)自信，”荷兰合作银行的分析师在给客户的报告中称。

美元兑日圆JPY=下跌0.2%至118.87，海外市场交投震荡，区间介于118.60-119.36。

美国公债收益率(殖利率)上涨，隔夜指标10年期公债收益率上升至六周高点，全球公债遭抛售，协助推升美元。

新西兰元/美元NZD=D4下跌0.8%报0.7618美元，此前新西兰央行维持货币政策不变，并表示如果有适当理由就会降息。

新西兰元下滑，也推动澳元AUD=D4下跌0.3%，至0.7988美元，此前澳元在隔夜市场触及三个月高位0.8077，因美元全线走软。

大宗商品市场方面，美国原油上扬，此前在隔夜交易中跳升至四个月高点，因库欣原油库存出现五个月以来第一次下滑，暗示库存过剩的情况可能开始缓解。该期约最新上涨0.1%，至每桶58.65美元。(完)

(编译 许娜/汪红英/张明钧/王兴亚/陈宗琦；审校 戴素萍/龚芳/孙茉莉/王丽鑫/李婷仪)

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