亚股普跌而欧元触及两个月高位 全球债市大跌

路透东京5月7日 - 亚洲股市周四走低，追随华尔街跌势。而在全球债市下挫的背景下，欧元区债券收益率的上升支撑欧元兑美元守在两个月高位附近。

随着欧洲通缩担忧的缓解，与欧洲央行量化宽松关联的交易似乎逆转，导致欧洲核心债券与股市本周遭抛售，令各资产领域的投资者高度紧张。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌1.1%，中国、香港、澳洲、韩国及马来西亚股市皆回落。

沪综指.SSEC大跌1.8%，本周累计跌幅深达6.4%。沪综指今年以来涨幅高达28%，因市场认为中国放宽政策将会提振股市。然而沪股大涨也引发了大幅修正的预期。

荷兰合作银行分析师团队在报告中写道，“如果再这样下跌几次，那么最近才刚进场的数百万散户投资人可能会开始怀疑，股市能否保证每年带来30-40%的收益。”

日股日经指数.N225下跌1.1%，今日为该国本周的第一个交易日，周一至周三逢假日休市。

美国股市周三收低，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦警告称股市估值很高，投资者担心利率前景，以及全球公债市场下跌。

美国经济数据疲弱，也让有关美联储开始加息时点的不确定性升高。周三公布的数据显示，美国4月民间部门就业岗位增长放缓，生产率连续第二季出现按季下滑。

对美联储提早加息的预期降温，6月降息的可能性越来越小，令美元承压，并提振日圆和欧元等货币。

欧元兑美元持稳报1.1333，距离隔夜所及两个月高位1.1371不远。美元兑日圆持平，报119.56，周二曾触及本周高位120.51。

欧洲数据改善缓解通缩疑虑后，欧元区债券收益率尤其是德债收益率上扬，支撑欧元。

德国10年期公债收益率(殖利率)隔夜触及四个月高点0.595%。该收益率在上月还创下0.05%的纪录低点，当时市场对欧洲央行1万亿(兆)欧元债券购买计划将使收益率跌至负值的预期很高。

法国、荷兰、比利时和奥地利的10年期公债收益率周三也创下2015年高点。

欧元区债券下跌不仅给全球金融市场带来一阵寒意，还令美国和日本公债收益率承压，美国和日本10年期公债收益率均触及两个月高点。

“市场焦点是欧洲央行官员是否会对欧元反弹及欧股下跌表示担忧，以及这是否能遏制德国公债收益率的涨势，”Monex, Inc.驻东京的资深策略师Masafumi Yamamoto表示。

“如果德国公债收益率企稳，欧元的涨势可能会暂歇，但若欧洲央行官员不暗示进一步放松政策，将很难防止欧元再度回升。”

英镑对强劲的欧元表现不稳。投资人对今日稍晚即将举行的英国大选感到不安，大选结果可能显示没有任何党派能获得多数席次。

几个月以来的民调均显示，英国首相卡梅伦所在保守党和米利班德所在工党的支持率不相上下，表明这两个政党都将无法获得英国下议院650个席位中的多数席位。

欧元/英镑高见0.7449英镑，触及2月中以来新高。最新报0.7438。

大宗商品方面，美国原油价格走跌，受隔夜市场触及2015年高点后的获利卖压打击。美国一周原油库存自1月以来首度减少，扶助油价触及高位。

美国原油期货下跌1.1%，报每桶60.28美元，周三曾触及62.58美元的五个月高点。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜受美元走弱支撑，持于周二所及每吨6,481美元的五个月高点附近。美元走软令铜等大宗商品，对持有欧元等其他货币的买家更具吸引力。(完)

(编译 刘秀红/李爽/张明钧/汪红英/陈宗琦；审校 张涛/徐文焰/白云/王丽鑫)

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