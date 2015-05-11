（更正）亚股上扬 因中国提出振兴经济措施

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
(更正：倒数第六段...应为德国新选项党“第五次参加地区选举并有望赢得席次”，而非“赢得该次选举的五分之一席次”)
路透东京5月11日 - 亚洲股市周一上涨，中国最新降息以提振经济的举措令投资人振奋，而此前美股则是因美国就业数据强劲而大涨。
中国周日实施六个月来第三度降息，分析师预期中国决策人士将在未来数月调降存款准备金率，并再度降息。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.3%，脱离周五触及的一个月低点。日股日经指数.N225上升1.3%，亦脱离上周所及的一个月低位。
中国股市抹去稍早跌幅，稳步走高。沪深300指数.CSI300上扬1%，沪综指.SSEC涨1.2%。
中国央行周日宣布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。
“降息时机符合预期，降息幅度低于很多人的预期，”上海对冲基金Hongyi Investment的分析师Zhang Chen表示。
此次降息紧跟周六通胀数据之后。中国最新公布的4月通胀数据加大了围绕通货紧缩压力的担忧。
上周五美国三大股指均录得逾1%的涨幅，因美国劳工部的数据显示，4月非农就业岗位增加22.3万，失业率降至近七年低位5.4%。
美国4月就业报告发布后，路透调查显示多数交易商预计美联储最早在9月升息。
但据CME FedWatch，美国短期利率期货暗示，交易日预计美联储最早要到今年12月份才会升息，因一些人将聚焦重点放在3月就业岗位增幅从原来报告的12.6万下修至仅8.5万上。
“尽管单凭4月数据无法保证美国未来几个月会比预期更早加息，但目前市场有种稍获喘息的感觉，”东海东京调查中心首席策略师中井裕幸表示。
美国好坏参半的报导有助于拉抬美债收益率。美国指标10年期公债在亚洲报2.138%，周五在美国则收在2.150%。
美债收益率上扬为美元提供些许支撑，美元周初在近期区间内游移。美元指数涨0.3%至95.108。美元兑日圆JPY=日内近持平在119.87，欧元兑美元则跌约0.4%至1.1155。
德国总理默克尔所属保守党在地方选举遭遇挫败后，欧元即告承压。在德国不来梅(Bremen)周日举行的地区议会选举当中，德国新选项党(AfD)第五次参加地区选举并有望赢得席次。
对希腊金融状况的持续担忧，以及德国贸易数据令人失望也都损及欧元。
周一稍晚，欧元区财长将召开会议，希腊政府冀望财长表示希腊谈判取得进展。财长们已排除在此次会议上解冻希腊援助金的可能，称还有许多问题未解决。
英镑兑美元小跌约0.2%至1.5420美元，周五曾触及10周高位1.5523，因保守党在大选中意外完胜。
英国首相卡梅伦周五横扫对手赢得大选胜利，保守党在议会占据绝对多数席位，令反对党工党望尘莫及，也让原本预测大选结果为几十年来最接近一次的人士感到迷惑不解。
油价本周开局黯淡，布兰特原油期货日内几近持平，报每桶65.39美元，周五因市场再度担忧全球供应过剩而自一个月来首次周线下滑。美国原油期货跌约0.2%至每桶59.29美元，上周因美国非农就业报告而连续第八周上扬。(完)
(编译 张明钧/杜明霞/刘秀红/龚芳/许娜；审校 王洋/李春喜/高琦)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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