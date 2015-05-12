亚股和欧元下跌 希腊债务谈判缺乏进展挫伤风险偏好

路透东京5月12日 - 亚洲股市周二大多走低，欧元下跌，因希腊与债权人之间的谈判缺乏进展，令投资者保持警惕。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.3%。韩国、香港、马来西亚和泰国股市下跌，中国股市逆势温和上涨。

在备受关注的周一欧元集团会议上，欧元区成员国财长对希腊债务谈判出现一些进展表示欢迎，但表示达成协议还需要进一步努力。

“他们承认取得进展，但进一步进展将取决于对当前计划的评估得出正面结论。换句话说，情况仍未变化，”花旗集团美国G10汇市策略部主管Richard Cochinos在致客户的报告中说。

尽管希腊周一表示，已提前一天向国际货币基金组织(IMF)偿付7.5亿欧元，但谈判没有明确突破，让市场担心希腊最终将耗尽资金并发生债务违约。

“除非发生不可预见的冲击，否则希腊应该能够将谈判持续至6月，但其资金已所剩无几。基于我们的预期，6月中旬之后的债务偿付将面临很大难题，”花旗的Cochinos说。

日经指数.N225下跌0.6%，许多发达国家的债市波动性，也是市场担忧的因素之一。欧元区公债收益率(殖利率)近期从纪录低位大幅上涨，已经波及美国等其他主要债市，美国30年期公债收益率上升至六个月高点。

美债收益率走高，意味着借款成本随之上扬，这不仅不利于美股，其他许多市场也会受影响。

“我们可能正位于十字路口。如果美国货币政策开始紧缩，美国股市涨势可能会遭遇困难，这可能对包括日本的其他股市传递某种警讯，”瑞士信贷驻东京的股市主管Stefan Worrall表示。

中国是投资者关注的另一个焦点，此前中国于周日宣布降息，为六个月以来第三度降息。尽管全球投资者乐见最新的这次宽松举措，但对中国经济前景的担忧仍挥之不去，中国料出现25年来最弱的年度成长表现。

美国股市在欧元集团会议后下滑，道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX分别跌0.5%。

汇率方面，欧元兑美元EUR=跌0.1%，至1.1158美元。欧元上周四曾飙升至两个月高位1.1392，主要因市场聚焦欧洲经济前景转好、及欧元区公债收益率(殖利率)的飙升。

美元兑日圆JPY=基本持平于120.18。隔夜曾温和上扬，主要因美国公债收益率在本周640亿美元新债供应前夕走高。

新西兰元兑美元NZD=D4在两个月低位0.7328附近徘徊。有关新西兰央行终将降息的预期升温，拖累新西兰元下跌。

大宗商品方面，在供应过剩担忧拖累下，美国原油期货CLc1跌0.05美元，至每桶59.20美元，上周曾在美元走软影响下触及五个月高位62.58美元。如果石油输出国组织(OPEC)今日稍晚公布的月度报告显示，原油产量上升，则油价料将进一步下滑。(完)

(编译 艾茂林/杜明霞/陈宗琦/刘秀红；审校 于春红/徐文焰/许娜)

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