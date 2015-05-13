亚股在中国多个数据公布前上扬 料中国有更多刺激措施

路透东京5月13日 - 亚洲股市周三上扬，未受美国股市隔夜疲弱态势拖累，因投资者预期，中国今日稍晚将公布的一系列经济数据料将巩固该国将推出更多刺激措施的预期。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.5%。日本日经指数.N225微跌。

美国股市周二收跌，近来全球债券收益率上涨令投资者不安，但在美国公债收益率(殖利率)从六个月高点略微回落后，股市之前的巨大跌幅有所收窄。

指标10年期美国公债收益率US10YT=RR最新报2.259%，低于美国收盘价2.262%。

中国将在0530GMT公布官方4月工业增加值、社会消费品零售额和固定资产投资数据。

“采购经理人指数的表现并不令人鼓舞，”澳洲西太平洋银行的外汇策略师Sean Callow在一份客户报告中称。

中国央行周日宣布将指标一年期存贷款利率下调25个基点，为六个月来第三次降息。经济学家预计，北京将采取更多宽松措施来提振经济。中国今年的经济增幅可能创下25年以来最低。

美元指数从温和跌势中反弹，之前英国公布乐观经济数据，推动英镑创下五个月高点，进而拖累美元下跌。

美元指数.DXY日内涨0.1%报94.577。美元兑日圆JPY=守在最近的交易区间内，日内近持平，报119.87日圆，欧元兑美元EUR=持稳在1.1214.

德国公债收益率周二上扬，因有乐观看法认为欧元区通胀或已触底，这支撑欧元，不过投资者仍对希腊局势进展持谨慎态度。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二呼吁债权人打破现金换改革谈判僵局，此前希腊政府不得不借助权宜之计向国际货币基金组织(IMF)偿付了一笔关键款项。

英镑兑美元GBP=D4小跌0.1%至1.5666，投资者等待英国央行周三稍晚出炉的季度通胀报告。隔夜英镑一度高见1.5710美元，为12月中旬以来最高。

原油续涨，因美元下跌提振以美元计价的大宗商品，石油输出国组织(OPEC)小幅上调全球需求增长预估。布兰特原油隔夜上涨3%。

OPEC将其2015年全球石油需求增长预估调高至每日118万桶，前次预估为117万桶。

布兰特原油期货LCOc1上涨0.3%，至每桶67.09美元；美国原油期货CLc1在隔夜飙升2.5%的基础上，又取得0.7%的涨幅，报在61.15美元。(完)

(编译 刘秀红/汪红英/李爽/许娜；审校 王丽鑫/白云/王颖)

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