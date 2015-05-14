美国疲弱数据拖累美元 债券收益率上扬

亚洲股市回落 但周线料录得涨幅
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。
路透悉尼/东京5月14日 - 美元周四盘旋在三个月低点附近，之前美国公布零售销售数据欠佳，让那些预期美国经济从第一季疲弱状态反弹的人士大感失望。
投资者推迟对美国联邦储备委员会(美联储，FED)升息的预期时间，从而支撑金价升穿每盎司1,218美元，创五周高位。
令人奇怪的是，德国和美国公债收益率(殖利率)仍涨至逾五个月高点，债市连续第10个交易日下跌。
“全球利率市场似乎无处可躲，”苏格兰皇家银行公债策略主管Bill O'Donnell表示。“利率浮动表明，卖家的决心仍未动摇。”
收益率的惊人涨幅使股票与债券相比看起来更加昂贵，使亚洲股市受到抑制。中国和澳洲股市均下跌。日本股市日经指数.N225跌0.6%。
“我认为市场开始预期全球超宽松货币政策将结束，”东京Monex证券首席策略师Takashi Hiroki表示。
Hiroki说，债券收益率上涨可能是市场最大的担忧之一，并指出美联储主席叶伦和投资大亨巴菲特曾警告称，若利率升高，股票估值会显得昂贵。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS持平。
美股方面，道琼工业指数.DJI周三收跌0.04%，标普500指数.SPX跌0.03%，Nasdaq指数.IXIC升0.11%。
债市波动要大得多。
德国10年期公债收益率跃升至0.727%，创12月初以来最高收位，周三盘中一度低见0.599%。
抛压蔓延至全球债市，10年期美国公债收益率也收于五个月高位。在当日新债标售获得强劲需求及经济数据表现令人失望的情况下，这一表现更显疲弱。
美国4月零售销售持平，因汽车和燃料销售如期下降，但真正令人失望的其他行业未能实现反弹。经济学家青睐的核心零售销售也持平，分析师之前预计为增长0.5%。
投资者也因此推后了对美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息时间的预期。尽管美联储官员坚称升息可能从6月以后开始，但市场对于其年内能否升息仍抱持不确定态度。
12月联邦基金利率期货飙升，并收于合约高位，暗示届时利率仅为31.5个基点。鉴于当前有效利率在12个基点左右，期货市场甚至尚未完全消化升息25个基点的预期。
鉴于升息似乎更为遥远，投资者纷纷出脱美元多仓，导致美元指数跌至93.694，已较3月所及12年高位100.390下跌近7%。
美元/日圆跌至两周低点119.03日圆，欧元/美元则逼近上周触及的两个月高位1.1392，最新报1.1348。
新西兰元表现亮眼。此前公布的数据显示，新西兰第一季零售销售较前季增长2.7%，创纪录最大增幅，推动新西兰元走高。
新西兰元/美元升至0.7527美元，自本周稍早触及两个月低位0.7318后出现重大逆转。
在大宗商品市场，原油价格略微回吐近期涨幅，因美国数据疲弱，增强了全球需求下滑的可能。
美国原油期货下跌0.37美元至每桶60.13。布兰特原油期货下滑0.24美元报66.57。(完)
(编译 李爽/李春喜/艾茂林/刘秀红/徐文焰；审校 张荻/高琦/杜明霞/龚芳)
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