中国股市提振亚股扳回跌幅 希腊问题拖累欧元

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京5月19日 - 亚洲股市周二扳回稍早跌幅，因中国股市上涨及美股创下纪录收盘高位，抵消了围绕希腊财政问题的担忧。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.2%，中国沪深300指数.CSI300大涨3.1%，沪综指.SSEC上扬2.6%。
日股日经指数.N225涨0.7%，触及三周高位，东证股价指数.TOPX升0.5%。
“风险偏好反弹，投资者就开始更加关注股票估值，”东海东京调查中心首席策略师Hiroyuki Nakai说。“东证股价指数成分企业中约有40%低于账面价值，因此中期来看，大家或会抢进这类股。”
美股道指.DJI和标普500指数.SPX周一刷新收盘纪录，标普500指数更是连续三日刷新收盘纪录，之前美国公布经济数据疲弱，提升美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能会暂缓升息的可能性。
全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的数据显示，5月NAHB/富国房屋市场指数从4月的56下滑至54，接受路透访问的分析师的平均预期为上升至57。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)收紧货币政策，美国经济恶化致使加息无限期推迟，对于这两个情境更担心哪一个，一些投资者心存谨慎。
CitiFX的10国集团(G10)外汇策略全球主管Steven Englander在给客户的研究报告中称，“FOMC最大的忧虑是不升息，以及这对市场和经济的意义；但美联储若未收紧政策，经济复苏之势消退，到底会发生什么事。”
他称，“目前利率市场正在反映利率逐步正常化的政策，而升息时点则越来越不确定。”
美国债市在股市上涨之际大跌，而公债收益率上升支撑了美元。指标10年期公债收益率US10YT=RR从周一纽约市场收盘时的2.228%，涨至2.237%。
欧元EUR=继周一跌逾1%后，今日最新报1.1297美元，跌幅0.2%。
希腊政府周一表示，必须在月底前与债权人敲定协议，才能免于经济困境。有迹象显示，希腊可能破产的疑虑升高，这使得投资人抛售该国债券。
美元兑日圆JPY=周二持稳于119.95日圆。
对日本央行将进一步放松政策的预期使日圆受到抑制。接受路透调查的多数经济学家预计，日本央行料将在10月份扩大其巨额刺激措施的规模，尽管日本央行总裁黑田东彦已表示，没有必要这么做。
美国原油期货小幅上升，周一因美元走强和供应过剩担忧而下跌。据沙特的一项报告称，该国石油出口处于近10年来的最高水平，这引发了对供应过剩的担忧。美国原油期货CLc1在亚洲盘上涨0.1%左右至每桶59.47美元，布兰特原油LCOc1跌0.2%至每桶66.13美元。
现货金XAU=小跌0.2%至每盎司1,221.83美元，上日曾创下三个月高点，因之前公布的美国经济数据令人失望，打压了有关美联储将很快加息的预期。(完)
(编译 李春喜/李爽/于春红/汪红英；审校 张涛/张荻/龚芳/徐文焰)
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路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。