日本股市刷新15年高位 美元守住涨幅

路透东京5月21日 - 日本股市周四刷新15年高位，因预期长期低迷的日本经济可能最终恢复成长动能，但疲弱的中国制造业数据令亚洲其他多数股市涨幅受限。

美元守住全线涨幅，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)发布的4月政策会议记录无重大意外因素出现。

日经指数.N225上涨0.5%，昨日公布的日本国内生产总值(GDP)数据好于预期。

但由于隔夜美股下跌，且中国数据继续疲软，整体市场人气走弱，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS几无变动。韩国和香港股市下跌，澳洲和印尼股市上涨。

中国沪综指.SSEC涨0.8%，之前公布的汇丰中国5月制造业采购经理人指数(PMI)预览显示，中国制造业活动连续第三个月萎缩。

中国数据疲软引发了对该国需求降温的担忧，但疲软数据经常会提振中国股市，因这令市场预计，决策者将推出进一步的货币刺激措施。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三公布的4月政策会议记录显示，联储官员认为6月升息的时机可能不成熟，不过市场对此并未感到意外。

美国经济已出现走强迹象--最新为本周亮丽的楼市数据--但整体复苏的强度仍不如预期。美国第一季经济成长仅微升0.2%。

“‘一些’市场参与者预期经济可能在达成充分就业与物价稳定这两个关键指标方面取得足够进展，为6月升息提供支持，不过‘许多’参与者认为6月联邦公开市场委员会(FOMC)会议前的数据，可能不足以令联储有理由升息。我们仍然维持9月首度升息的看法，”巴克莱策略师表示。

本月稍早，伴随着欧元区债券价格下跌，美国公债收益率跳升，但这两个市场近期显现脱节的迹象。

欧元区公债涨势本周停滞，部分是因欧洲央行官员说央行将加大购债。

美元兑日圆报在121.09日圆，距离隔夜创下的两个月高点121.49并不远。欧元EUR=徘徊在接近两周低点1.1062美元，跌落上周末触及的三个月高点1.1468。

澳元AUD=D4上涨0.4%至0.7904美元，稍稍摆脱位于0.7861的两周低点。澳洲主要出口商品铁矿石价格大跌加重澳元压力。

美国原油CLc1上涨0.15美元，报每桶59.13美元。油价周三在连跌五日之后反弹，但供应充沛的疑虑以及美元走强，已经给油市造成压力。(完)

(编译 刘秀红/汪红英/陈宗琦/李婷仪 审校 艾茂林/高琦/杜明霞/李春喜)

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