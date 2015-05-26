亚股在中国股市带动下转升 美元上涨

路透东京5月26日 - 亚洲股市周二转跌为升，受到香港与中国内地股市升势的提振。美元继续走高，上日创出高点，假日导致交投清淡。欧洲股市周一收低，该地区许多市场因假日休市，美国市场周一也因阵亡将士纪念日休市。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS升0.5%，上日尾盘走高。澳洲股市涨0.8%。

香港股市恒生指数.HSI跳升1.5%，接近七年高位，因预计中国政府采取新措施促进跨境投资后将有更多大陆资金涌入香港。中国股市亦上扬，沪深300指数.CSI300上涨0.9%，沪综指.SSEC上升1.1%，均触及七年新高。

中国证监会新闻发言人邓舸周五宣布，中国证监会与香港证监会开展基金互认。证监会同时发布香港基金互认规定，自7月1日起施行，并称基金互认有利于吸引境外资金进入内地资本市场。

日本股市日经指数.N225几近持平，连涨七日后稍事休息，周一收于15年新高。

“欧元区是否存在政治风险、债券市场动荡以及美国升息时机，这些风险我们都不能忽视，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘解释投资者为何可能出脱一些多仓并在当前高位了结获利的原因时说道。

美元指数触及一个月新高，延续上周五美联储主席叶伦讲话而带动的涨势。叶伦的讲话重燃市场对美联储向升息靠近的预期。

叶伦称，她预计经济数据将增强，并指出年初成长疲弱可能部分是“统计噪声”所致。

美元指数.DXY高见96.714，最新上涨约0.6%，报96.566。

美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)周一在以色列称，美联储首次升息意义重大，利率回到正常水平需要数年时间。

他表示，尽管市场大多预期美联储将于9月首度升息，但一切将取决于数据，而非日期。

投资人等候周二稍晚一连串美国数据出炉，可能为美国经济复苏的强度提供更多线索，包括5月的耐久财以及4月消费信心指数。

希腊的债务危机持续令欧元承压。希腊与国际债权人就改革达成协议的时间日趋紧迫。欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)总裁雷格林周二向德国画报表示，希腊与债权人就改革达成一致的时间正在耗尽，若无法达成协议，希腊政府将无法获得更多救助资金。

“随着向国际货币基金组织(IMF)偿款的最后期限迫近，希腊政治大戏仍将是焦点，”巴克莱策略师在报告中表示，“数据日程偏淡以及希腊政治持续的不确定性，应会继续令欧元承压，”报告称。

欧元兑美元下跌约0.2%，报在1.0952美元，跌破隔夜低点且陷在4月底以来最低水平。

美元兑日圆上涨约0.1%至121.71日圆，此前曾高见3月10日以来最高的121.79。

原油价格持稳，全球需求强劲抵销了强势美元的影响，之前油价在周一的清淡市况中上涨。

布兰特原油几近持平在每桶65.50美元，美国原油涨0.2%至59.81美元。(完)

(编译 张涛/杜明霞/王丽鑫/陈宗琦/李婷仪 审校 高琦/郑茵/蔡美珍/艾茂林)

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