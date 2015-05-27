欧洲疑虑和美国升息前景打压亚股 提振美元

路透东京5月27日 - 亚洲股市周三下跌，美元维持强势，因市场益发认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年稍晚将升息，且担心除希腊外，西班牙也可能出现财政问题。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.8%，追随美股跌势。澳洲股市下挫0.8%，韩国股市跌1.6%，香港股市走低0.6%，日股日经指数.N225下滑0.1%。

道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX周二均下跌1%，受希腊债务担忧拖累，而且之前公布的美国经济数据表现乐观，令有关美联储将提前加息的预期升温。

美国利率上升将削弱股市的吸引力，对美股和其他国家股市而言都是如此。

周二公布的经济数据显示，衡量美国企业投资支出计划的一项指标4月连续第二个月强劲上升，5月消费者信心亦提升，上月新屋销售大增。这些数据支撑了美联储主席叶伦的立场。她在周五表示，若经济继续好转，美联储将在今年加息。

美元走高，因强劲的美国经济数据带动美债收益率(殖利率)上升。欧元下跌也为美元带来进一步的提振。打击欧元的不仅是希腊债务担忧挥之不散，而且还有西班牙公众受够紧缩政策的迹象。

鉴于希腊有可能无力偿还6月5日到期的IMF贷款，欧洲的气氛变得更加紧张，西班牙的选民在地方选举中摒弃了执政党，因为厌倦了施行数年之久的撙节举措。

“希腊紧张局势正蔓延到其它欧洲市场，政治不稳定性已经加剧，特别是在西班牙和波兰。”巴克莱分析师写道。

“西班牙股市下跌，债券收益率上扬，因地区和市政选举都反映出政治分歧严重。”报告写道。

欧元兑美元EUR=持稳在1.0876，接近隔夜市场触觉的一个月低点1.0864。美元兑日圆JPY=变动不大，报123.06，距离隔夜市场触及的八年高位123.33不远。

商品资产受到美元走坚的影响，原油价格在隔夜挫低近3%。美国原油期货CLc1之后受逢低买盘拉动，勉力反弹0.3%至每桶58.35美元，布兰特原油期货LCOc1上涨0.2%至每桶63.85美元。（完）

(编译 张若琪/汪红英/高琦 审校 李爽/郑茵/艾茂林)

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