欧洲疑虑和美国升息前景打压亚股 提振美元

日本央行总裁黑田东彦称目前不考虑如何调整政策组合
日本央行最近一次政策会议的意见总结呼应了黑田东彦的上述评论，一位委员认为无需调整央行的10年期公债收益率目标，因为央行可以灵活上调或降低购债规模。
路透东京5月27日 - 亚洲股市周三下跌，美元维持强势，因市场益发认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年稍晚将升息，且担心除希腊外，西班牙也可能出现财政问题。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.8%，追随美股跌势。澳洲股市下挫0.8%，韩国股市跌1.6%，香港股市走低0.6%，日股日经指数.N225下滑0.1%。
道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX周二均下跌1%，受希腊债务担忧拖累，而且之前公布的美国经济数据表现乐观，令有关美联储将提前加息的预期升温。
美国利率上升将削弱股市的吸引力，对美股和其他国家股市而言都是如此。
周二公布的经济数据显示，衡量美国企业投资支出计划的一项指标4月连续第二个月强劲上升，5月消费者信心亦提升，上月新屋销售大增。这些数据支撑了美联储主席叶伦的立场。她在周五表示，若经济继续好转，美联储将在今年加息。
美元走高，因强劲的美国经济数据带动美债收益率(殖利率)上升。欧元下跌也为美元带来进一步的提振。打击欧元的不仅是希腊债务担忧挥之不散，而且还有西班牙公众受够紧缩政策的迹象。
鉴于希腊有可能无力偿还6月5日到期的IMF贷款，欧洲的气氛变得更加紧张，西班牙的选民在地方选举中摒弃了执政党，因为厌倦了施行数年之久的撙节举措。
“希腊紧张局势正蔓延到其它欧洲市场，政治不稳定性已经加剧，特别是在西班牙和波兰。”巴克莱分析师写道。
“西班牙股市下跌，债券收益率上扬，因地区和市政选举都反映出政治分歧严重。”报告写道。
欧元兑美元EUR=持稳在1.0876，接近隔夜市场触觉的一个月低点1.0864。美元兑日圆JPY=变动不大，报123.06，距离隔夜市场触及的八年高位123.33不远。
商品资产受到美元走坚的影响，原油价格在隔夜挫低近3%。美国原油期货CLc1之后受逢低买盘拉动，勉力反弹0.3%至每桶58.35美元，布兰特原油期货LCOc1上涨0.2%至每桶63.85美元。（完）
(编译 张若琪/汪红英/高琦 审校 李爽/郑茵/艾茂林)
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日本央行最近一次政策会议的意见总结呼应了黑田东彦的上述评论，一位委员认为无需调整央行的10年期公债收益率目标，因为央行可以灵活上调或降低购债规模。
路透新德里5月9日 - 一名消息人士周二透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)6月将削减对亚洲用户的原油供应量约700万桶，因沙特根据全球协议减产，且在夏季用电高峰来临之际，减少原油出口以满足国内需求。
周日的法国总统选举尘埃落定，2017年的欧洲政治风险问题似乎就此告一段落，资产管理公司现在转为聚焦政策制定者何时缩减数以万亿欧元计的刺激计划。决策者当初通过这种刺激计划向金融市场注入大量资金来扶持经济。