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国际财经 | 2015年 5月 29日 星期五 10:19 BJT

中国股市延续跌势 令亚洲股市整体受抑

路透东京5月29日 - 继周四暴跌后，中国股市周五延续大规模抛售态势。美元则在本周大幅上扬后稍事喘息。

中国股市下跌迫使亚洲股市回吐稍早涨幅。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS持平，该指数周四跌逾1%。韩国股市涨0.4%。澳股涨1.2%。日本日经指数.N225持平。

沪综指.SSEC震荡下跌3.9%。沪综指周四大跌近7%，在更多券商收紧融资融券要求，以及中国央行回笼货币以减少金融系统流动性之后，投资者抛售了股票。

“虽然关于沪综指昨天下跌近7%的原因有各种猜测，但没有一个原因看似能对基本面产生足够大的影响，从而能解释股市为何出现如此巨大的波动，”凯投宏观的分析师写道。

“相反，这或许是受市场人气剧烈波动影响。在股票估值脱离经济基本面的情况下，股市波动加剧的情形或许会持续。”

有关希腊当前债务谈判的迹象喜忧参半，这也暗示投资者应保持警惕。

希腊称争取周日前与债权人达成协议，但其债权人对此并不乐观。欧元区官员表示，如果希腊未就改革协议框架达成一致，将无法再获得任何资金。

欧洲股市隔夜回落，德股DAX指数GDAXI、法股CAC指数.FCHI和希腊股市皆跌；欧元区二线国家债券收益率上升。市场的负面人气蔓延到北美，美股道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX小幅下跌。

欧元对希腊债务谈判前景的反应稍呈正面，欧元/美元上涨0.1%报1.0960，之前已自一个月低点1.0819回升。

美元兑日圆隔夜触及124.46的2002年以来高点，目前拉回，报123.75日圆。之前日本政府官员措词强硬地评论近来的汇率波动，日本财务大臣麻生太郎表示日圆近来贬值过于“迅猛”。

美元指数几无变动，持于96.918，从周三触及的一个月高点97.775回撤。

大宗商品方面，原油延续隔夜涨势，受数据显示美国原油库存连续第四周下降提振。

美国原油上涨0.67美元，至每桶58.35美元，布兰特原油涨0.55美元，报每桶63.13美元。(完)

(编译 刘秀红/汪红英/张若琪/陈宗琦；审校 郑茵/李婷仪/张涛/王丽鑫)

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