中国股市延续跌势 令亚洲股市整体受抑

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京5月29日 - 继周四暴跌后，中国股市周五延续大规模抛售态势。美元则在本周大幅上扬后稍事喘息。
中国股市下跌迫使亚洲股市回吐稍早涨幅。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS持平，该指数周四跌逾1%。韩国股市涨0.4%。澳股涨1.2%。日本日经指数.N225持平。
沪综指.SSEC震荡下跌3.9%。沪综指周四大跌近7%，在更多券商收紧融资融券要求，以及中国央行回笼货币以减少金融系统流动性之后，投资者抛售了股票。
“虽然关于沪综指昨天下跌近7%的原因有各种猜测，但没有一个原因看似能对基本面产生足够大的影响，从而能解释股市为何出现如此巨大的波动，”凯投宏观的分析师写道。
“相反，这或许是受市场人气剧烈波动影响。在股票估值脱离经济基本面的情况下，股市波动加剧的情形或许会持续。”
有关希腊当前债务谈判的迹象喜忧参半，这也暗示投资者应保持警惕。
希腊称争取周日前与债权人达成协议，但其债权人对此并不乐观。欧元区官员表示，如果希腊未就改革协议框架达成一致，将无法再获得任何资金。
欧洲股市隔夜回落，德股DAX指数GDAXI、法股CAC指数.FCHI和希腊股市皆跌；欧元区二线国家债券收益率上升。市场的负面人气蔓延到北美，美股道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX小幅下跌。
欧元对希腊债务谈判前景的反应稍呈正面，欧元/美元上涨0.1%报1.0960，之前已自一个月低点1.0819回升。
美元兑日圆隔夜触及124.46的2002年以来高点，目前拉回，报123.75日圆。之前日本政府官员措词强硬地评论近来的汇率波动，日本财务大臣麻生太郎表示日圆近来贬值过于“迅猛”。
美元指数几无变动，持于96.918，从周三触及的一个月高点97.775回撤。
大宗商品方面，原油延续隔夜涨势，受数据显示美国原油库存连续第四周下降提振。
美国原油上涨0.67美元，至每桶58.35美元，布兰特原油涨0.55美元，报每桶63.13美元。(完)
(编译 刘秀红/汪红英/张若琪/陈宗琦；审校 郑茵/李婷仪/张涛/王丽鑫)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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