亚股下挫 中国PMI数据未能缓解经济增长忧虑

路透东京6月1日 - 亚洲股市周一下滑，此前公布的数份中国制造业调查报告未能缓解中国经济放缓的忧虑。

对希腊财政状况的持续担忧及黯淡的美国数据也削弱了投资者信心。

中国5月官方造业采购经理人指数(PMI)从4月的50.1升至50.2，与路透调查预估值一致，但也表明中国政府可能必须采取进一步举措刺激经济。

汇丰(HSBC)/Markit周一公布中国5月PMI CNPMIF=ECI终值微升至49.2，略高于初值的49.1和前值48.9，连续第三个月在50下方。新出口订单分项指数在4月短暂升回50后再度跌穿荣枯线，大幅降至46.7的23个月低位。

“新出口订单下降促使新订单减少，这又导致出现2015年迄今第一次萎缩，”汇丰驻香港分析师屈宏斌表示。

另一项官方调查显示，2015年5月官方非制造业商务活动指数降至53.2，上月为53.4。表明上月中国服务业成长有所降温。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS延续稍早跌势，目前跌约0.9%，不过中国股市早盘上扬，沪深300股市.CSI300及沪综指.SSEC均涨1%。

与此同时，日本PMI数据改善。经季节调整后，Markit/JMMA日本5月制造业采购经理人指数(PMI)终值升至50.9，与初值相同，但高于4月终值49.9。

日股日经指数.N225跌0.5%，日圆最近疲态稍事喘息。

美国股市主要股指5月录得月线上涨，但周五收低，因之前公布的密西根大学消费者信心指数下滑，供应管理协会(ISM)芝加哥5月采购经理人指数(PMI)出人意料地下降。

美国政府还将一季度国内生产总值(GDP)年率估值下修至萎缩0.7%，上月公布的初估值为成长0.2%。

那略优于分析师预估的萎缩0.8%，但仍突显出美国经济复苏今年初出现停滞的现实，美联储可能会先等更长时间，直到他们对美国经济动能有了更强的信心后再升息。

数据打压美国公债收益率下滑，美元兑日圆暂停近期涨势。美元今日盘初报124.21日圆JPY=，日内基本持平，低于上周触及的逾12年高位124.46日圆。

希腊问题的疑虑加重欧元压力，兑美元EUR=下跌约0.5%至1.0936美元，美元指数.DXY因而上涨约0.3%至97.206。

根据知情人士表示，希腊未能在其自定的最后期限周日达成协议，希腊和欧洲债权人同意有必要尽快达成一项以改革换现金的协议以拨发援助款项。

大宗商品交易方面，原油周五大涨将近5%，但本周初始就涨势消退，因石油输出国组织(OPEC)产量增加，且预计OPEC将维持高产量；这使得市场认为尽管美国钻井活动减少，但供应仍然过剩。

美国原油期货CLc1下跌约0.8%至每桶59.80美元，布兰特原油LCOc1下跌约0.7%至65.11。(完)

(编译/审校 许娜/王颖/李爽/白云/李婷仪/张若琪/孙茉莉/王丽鑫/戴素萍)

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