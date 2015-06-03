亚洲股市受抑 欧元在高位持稳

路透东京6月3日 - 亚洲股市周三受抑，因债券收益率(殖利率)的普遍飙升削弱了高风险资产的吸引力，而欧元在高位持稳，此前受乐观欧元区通胀数据和希腊有望与债权人达成协议的预期提振大涨。

日本日经指数.N225跌0.4%；澳洲股市跌0.8%；印尼股市也有所下滑。不过，也有部分股市微幅上扬，包括韩股、中国股市和香港股市。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS微涨0.3%。

隔夜美国公债收益率飙升至两周高点，此前欧元区通胀数据好于预期，提振德债收益率大涨。欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期上升0.3%，高于预期的上升0.2%。

公债收益率上涨往往打击股票相对于债券的吸引力，上月全球债市挫跌时就是这样。

通胀数据和公债收益率上涨提振欧元，此外欧元还受到希腊债务谈判进展的提振。欧盟(EU)、欧洲央行(ECB)和国际货币基金组织(IMF)在联合建议中提出了改革换现金协议的条款，将提交给希腊政府，争取结束已持续了四个月的谈判，赶在希腊资金用尽之前解冻金援。

现在还不清楚希腊总理齐普拉斯的左翼政府是否会接受这个计划，但市场视之为令人鼓舞的进展。

市场焦点目前在欧洲央行今日稍晚将召开的政策会议上，市场普遍预计该央行将重申其实施量化宽松计划的承诺。

“如果欧洲央行采取倾向于抑制德国公债收益率再度上升的立场，则欧元可能会回吐涨幅。但如果该央行仅重申履行宽松承诺的立场，则收益率和欧元可能会进一步上升，”Monex Securities驻东京的资深策略师山本雅文说。

欧元EUR=继隔夜上涨2%后再上涨0.1%至1.1165美元。美元持稳于123.97日圆JPY=，隔夜曾触及125.07高点，为2002年底以来最高水平。

美元指数.DXY持平，报95.796，周二跌1.6%。

澳洲央行周二对利率发表中性立场，已然让澳元看涨势头站稳脚跟，而澳洲数据进一步提振澳元。澳洲数据显示，该国第一季经济增速超过预期，且为一年来最快。

“澳洲央行近期很可能不会进一步降息，这与他们的预期一致，”澳洲联邦银行资深分析师Michael Workman表示。

美元下跌让原油等大宗商品压力缓解，美国原油CLc1周二涨1.8%，最新报每桶60.93美元，回落0.5%。(完)

(编译 刘秀红/李春喜/汪红英/李爽 审校 王丽鑫/王颖/张明钧/艾茂林)

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