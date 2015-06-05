欧元脱离高位 中国沪综指突破5000点创新高

路透悉尼6月5日 - 亚洲股市周五多数走低，债券则中止大幅连跌走势；欧元回落。投资者等待美国就业数据出炉，关注希腊债务谈判。

中国股市本周剧烈震荡后涨至新高，成为一大例外。沪综指.SSEC上扬1%，升破5,000点关口，为2008年初以来首次，沪深300指数.CSI300上涨1.1%。

其它股市的人气则受抑，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS微跌0.2%。日股日经指数.N225和韩国股市.KS11分别下挫0.5%和0.4%。

希腊推迟偿还周五到期的一笔国际货币基金组织(IMF)款项，计划把6月应该分批支付的四笔款项合成总计为16亿欧元的一笔，在6月30日偿还。

希腊总理齐普拉斯周五1500GMT将向议会报告债权人的提案。他已表示这份提案“极端”。

在这场可能充满争论的会议进行前，市场将屏息以待美国非农就业报告。路透调查中分析师预期中值显示，5月非农就业岗位料增22.5万个，失业率持稳在5.4%。

市场目前仅暗示美联储9月之前加息的机率为三分之一，也不是完全肯定12月前升息。

“9月被视为美联储首次收紧政策的可能时间，这之前还有两次会议，因此对该数据的敏感性大幅降低，”德意志银行的外汇部门主管AlanRuskin称。

“可能需要就业岗位数据显示增幅低于15万或高于25万，才能让市场真正意识到美联储预期/可能性开始有实质性改变。”

非农就业报告出炉前的谨慎情绪，令美国股市处于守势。道琼工业指数.DJI周四收低0.94%，标准普尔500指数.SPX跌0.86%，Nasdaq指数.IXIC下跌0.79%。

油价和金价下滑也令能源股和原材料股领跌标普500指数。

全球债市收益率连续第三日剧烈震荡，但至少最后都远低于高位水准。德国10年期公债收益率一度高见0.996%，之后回落到0.83%。

美国10年期公债收益率周五徘徊在2.33%附近，此前高见2.425%。

国际货币基金组织(IMF)调降美国经济展望，并罕见地促请美联储等到2016年上半年才开始升息。美国公债受此提振。

欧元一度大涨至1.1380美元，之后在亚洲盘初回落至1.1201美元。欧元兑日圆也从五个月高点141.06日圆跌至139.42。

美元兑日圆守在124.46日圆，过去两个交易日交投在123.76和124.68之间。美元指数.DXY上涨0.3%报在95.714。

大宗商品市场方面，油价在石油输出国组织(OPEC)会议之前承受压力，预计该会议将确认OPEC每日3,000万桶的产量目标，无视部分产油国减产的呼声。

布兰特原油小涨0.05美元至每桶62.09美元，美国原油期货下跌0.05美元至57.95美元。(完)

(编译 白云/许娜/王兴亚/张若琪/李婷仪 审校 张涛)

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