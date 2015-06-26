亚股下滑 希腊债务协商无进展致欧元和美元窄幅波动

路透东京6月26日 - 亚洲股市周五下跌，因希腊与债权人的协商再次无果而终；同时债务疑虑让投资者作壁上观，欧元和美元等主要货币也因此在窄幅区间波动。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下滑0.6%。

日股日经指数.N225下跌0.5%。尽管家庭支出增幅高于预期，但通胀仍持平，外界仍预计日本央行将在今年稍晚祭出更多刺激举措。

中国股市走势震荡，早盘一度跌逾4%，因市场艰难地消化一大批首次公开发行(IPO)案，而且现金供应吃紧，市场对政府和央行政策方向感到困惑。

澳洲股市下跌1.5%，韩国股市综合股价指数.KS11则逆势上扬0.3%。

希腊与国际债权人的协商周四再次无果而终，周六将进行最后协商，以避免下周违约，或开始准备防范欧元区免于金融市场动荡。

“经过仔细思考，我们要说，考虑到时间非常紧迫...这次欧元集团会议具有决定性的重要意义，”默克尔在欧盟峰会首日会后的记者会上称

周四会谈无果而终，再次反映出了希腊与国际债权人在理解上的巨大分歧，预示未来哪一方都不愿意接受对方的任何拟议让步。评论人士也指出，任何变动都要经德国议会批准，才能支付救援款。

“这就很有可能会导致希腊无法在6月30日大限前偿付国际货币基金组织(IMF)，”凯投宏观(Capital Economics)经济学家写道。

但谨慎乐观情绪犹存，在最后一刻达成协议的预期影响下，意大利、葡萄牙和西班牙公债收益率(殖利率)隔夜下滑。指标德国10年公债收益率则小幅上升。

汇市方面，欧元兑美元小跌0.2%至1.1181美元，连续第三日陷于1.1235-1.1153的窄幅区间内。周线料下滑约1.2%。

美元兑日圆本周交投于124.38-122.56日圆区间内，最新跌0.2%至123.43。

鉴于希腊问题再度成为关注焦点，美国数据退居幕后。乐观的美国数据助长了美联储升息预期，原本可以提振美元。

周四公布的数据显示，美国5月消费者支出录得近六年最大增幅，因对汽车和其他大件商品的需求强劲，进一步显示美国经济第二季成长加速。

希腊问题引发的焦虑情绪蔓延至大宗商品市场，美国原油下滑0.05美元至每桶59.65美元，周四收跌0.57美元，跌幅接近1%。

“交易商和投资者如坐针毡，等待(希腊谈判的)结果，” OptionsXpress的市场分析师Ben Le Brun称。(完)

(编译 李爽/许娜/刘秀红/王兴亚；审校 杜明霞/王丽鑫/张若琪/高琦)

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