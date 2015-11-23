欧元和商品价格下滑 亚洲股市有涨有跌

路透悉尼11月23日 - 欧元周一跌至七个月低点，欧洲央行或进一步放松政策的前景令美元受益，日本假日降低了亚洲股市交投活跃度。

市场担心中国需求疲软或再度打击商品价格，加上强势美元的影响，铜价创下逾六年低位。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉上周给出了迄今最强烈的暗示--ECB将在12月3日的政策会议上推出新的刺激措施。

这迥异于美联储的政策路线，后者12月料将进行十年来首次升息，使美元受到支撑。

债市受到的冲击很明显，两年期德债收益率(殖利率)报负38个基点，创纪录最低，美国公债收益率则为2010年中以来最高。

受此影响，美债升水走阔至130个基点，为2006年以来最阔。

负收益率拖累欧元兑美元EUR=跌至1.0605美元，跌破近期低点1.0615。欧元兑日圆EURJPY=也跌至130.55日圆，再创4月以来低点。

美元指数.DXY上涨0.4%至99.949，美元兑日圆JPY=也升至123.15日圆。

股市走势较为平静，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.2%。韩国综合股价指数(KOSPI).KS11涨0.7%，澳洲股市涨0.35%。

美国股市料将从又一项重大并购消息中获得提振。据消息人士透露，辉瑞(PFE.N)周日将会取得董事会的正式批准，同意以逾1,500亿美元收购艾尔建(Allergan)(AGN.N)，从而打造全球最大的制药企业。

E-迷你标普500指数期货周一涨0.1%。道琼工业指数.DJI上周五收盘涨0.51%，标准普尔500指数.SPX涨0.38%，Nasdaq指数.IXIC涨0.62%。

标普500指数录得近一年最佳单周表现，而欧洲主要股指当周表现也创下一个月最强水平。

“有意思的是，市场对于政策分化预期有着较为合理的反应，”澳新银行(ANZ)资深经济学家Jo Masters称。

“但随着欧洲央行和美联储即将走向不同的政策道路，未来几个月这种平静的氛围还能否持续？”他们对此表示质疑，称“不断加剧的政策紧张局面可能意味着市场波动性持续高企。”

美元走强令大宗商品价格承压。现货金XAU=胶着于每盎司1,070.50附近，此前曾触及近六年最低。三个月期铜CMCU3刷新六年半低位，因交易商预期在中国工厂需求放缓拖累下，金属价格还将进一步下滑。

油价再度下跌，美国原油期货CLc1跌0.9美元至每桶40.99美元，布兰特原油期货LCOc1跌0.6美元至44.06美元。(完)