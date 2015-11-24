亚洲股市走势挣扎 美元接近八个月高位

路透东京11月24日 - 亚洲股市周二走势挣扎，因医疗保健领域两大巨头的合并交易未能鼓舞美股，而美元在触及八个月高位后稍事休整，触及高位是受到美国联邦储备委员会(美联储/FED)下月将升息预期升温提振。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS在平盘上下震荡，最新跌0.2%。

日本股市日经指数.N225在长周末恢复交易后下跌0.1%，周一因公共假日休市。

“日企财报季已经结束，市场焦点回到中国，中国的券商们都在谈论市场改革，许多措施对市场有直接影响。因为中国是一个受政策驱动的市场，因此这很重要，”Parry International Trading的董事总经理Gavin Parry表示。

“市场也在继续关注美联储，有许多卖方开玩笑说要量化券商预期的升息水平，”他说。

中国股市早盘下跌，沪深300指数.CSI300跌1.2%，沪综指.SSEC跌1%。

美股周一小幅收低，辉瑞(PFE.N)以1,600亿美元收购艾尔建(AGN.N)的计划很快被政界人士批评为避税做法。

“投资者可能认为即便该交易获得批准，也可能是最后一宗此类交易，”摩根大通资产的全球市场策略师Yoshinori Shigemi说。

美国国务院发布全球旅行警告，提醒美国公民出国旅行时的风险，指称因为“恐怖主义威胁加大”。但市场未立即对此做出反应。

美元指数.DXY小幅下跌约0.1%至99.683，隔夜曾触及八个月高位100.00，距离3月13日触及的12年高点100.39不远。

美元能否突破上述高位或取决于美联储明年加息的步伐。当前市场走势显示，除了预期中的12月加息，美联储明年可能还将加息两次。

与美联储形成对比的是，市场普遍预计欧洲央行下周或扩大刺激措施，包括进一步调降已处于负值的利率。

欧元兑美元EUR=微升至1.0637美元，周一纽约市场曾跌至七个月低点1.0592美元。

贵金属承压。现货金XAU=微升约0.1%至每盎司1,070.40美元，但依然距上周所及近六年低位不远。现货白银XAG=隔夜也触及六年低点，现货铂金XPT=周二跌至七年新低。

基本金属也承压；中国需求放缓引发忧虑。

期铜CMCU3报每吨4,463美元，跌约0.6%，距离周一所及六年半低点4,443.50美元不远。该合约价格本月已累计下跌逾12%。

但原油价格获得喘息之机，之前沙特阿拉伯承诺稳定油价。

美国原油期货CLc1从稍早触及的高点回落，但仍有0.5%的涨幅，报每桶41.95美元，高于周五所及三个月低点38.99美元。布兰特原油期货LCOc1涨0.5%至每桶45.03美元。(完)