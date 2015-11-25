地缘政局紧张拖累亚股下跌 原油价格回落

路透东京11月25日 - 亚洲股市周三弥漫着紧张情绪，多数下跌，因土耳其在叙利亚边境附近击落一架俄罗斯战机后，地缘政局呈剑拔弩张之势；原油价格从两周高位回落。

澳洲股市下跌0.5%，韩国综合股价指数.KS11跌0.2%，香港恒生指数.HSI挫低0.5%，日股日经指数.N225亦跌0.5%。

继本月稍早的巴黎遇袭事件后，土耳其周二在叙利亚边境附近击落一架俄罗斯战机，称其侵犯了领空。这是北大西洋公约组织(NATO)成员国和俄罗斯在半个世纪来公开承认的最严重冲突之一。从而进一步加剧投资者紧张情绪。

“巴黎遇袭和布鲁塞尔提高安全警戒等事件对市场的影响可能比较小，但也存在令投资者感到担忧的不确定性，”Amundi Japan市场与投资信息部门主管Masaru Hamasaki称。

“股市不喜欢不确定性，”Hamasaki称。

不过，尽管如此紧张的大环境令买方退居场边，亚洲部分市场仍守住阵线。中国沪综指.SSEC小涨0.1%，马来西亚股市也录得微弱涨幅。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS持平。

“在俄罗斯遭受两年制裁之后，经济开始出现一些改善迹象，此时俄罗斯可能不会做出过于激烈的反应，”IG的市场策略师Evan Lucas表示，并称土耳其是俄罗斯第二大能源客户。

土耳其击落俄罗斯战机事件一度引发石油供应担忧，并推动原油价格隔夜飙升至两周高点。

美国原油CLc1跌0.2%至每桶42.78美元，周二上涨近3%。

原油隔夜上涨，提振澳洲等商品货币。澳元/美元AUD=D4接近一个月高点0.7276。

加元/美元CAD=D4报1.3285加元，本周稍早触及两个月低点1.3436加元。

美元走软，部分缘于俄战机事件激发公债买需并推低收益率。指标10年期美国公债收益率US10YT=RR报2.239%，隔夜触及三周低点2.206%。

美元指数.DXY跌至99.427，周一触及八个月高位100.000。

美元兑日圆JPY=跌至一周半低点122.27。欧元兑美元EUR=上涨0.2%至1.0668。

锌、铜和镍等基本金属价格受美元回落的提振而反弹，近期它们都曾触及数年低点。美元走强使得以美元计价的金属对买家而言更为昂贵。

当然，工业金属长期看来依然承压，因预计美联储12月升息，这会支撑美元走势。（完）