亚股小涨 欧央行进一步宽松政策的预期继续打压欧元

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透东京/新加坡11月26日 - 亚洲股市周四上涨，同时欧元继续承压，因市场进一步预期欧洲央行(ECB)很快将祭出更多刺激举措、而美国联邦储备委员会(美联储/FED)即将升息。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.6%，此前美股在感恩节假期到来前基本收平盘。
美国股市周四将休市，周五将提前收市。
日股日经指数.N225涨0.6%。
沪综指.SSEC几无变动，香港恒生指数.HSI、台湾加权指数.TWII和韩国综合股价指数(KOSPI).KS11涨幅均在1%左右。
欧元兑美元回升至1.0617美元，隔夜曾跌至逾七个月低位1.0565，因之前数位官员向路透透露，在欧洲央行下次会议召开前，欧元区各国央行官员正在考虑是否对囤积现金的银行业者处以罚金，以及是否扩大债券购买范围。
欧元兑日圆隔夜也触及七个月低点，跌至129.77，之后回升至130.16。
“欧元空仓略微扩大，部分是由于大家预期欧洲央行下周将采取一些举措，进一步放宽欧元区货币政策，”Macquarie Limited全球利率和汇率策略师Thierry Wizman表示。
欧元这波最新疲势以及一系列美国经济数据强化这样一种观点，即美联储下月将加息，这提振美元。
美元指数在隔夜市场创八个半月高点100.170，最新报99.777。美元/日圆几无变动，报122.60日圆。
优于预期的美国耐久财订单数据和请领失业金人数报告，在一定程度上抵消了弱于预期的消费者通胀和支出数据，投资者没理由认为美联储不会升息。
“我们以为12月升息前景几乎未受到干扰和阻碍。”U.S. Bank Wealth Management的资深固定收益分析师Dan Heckman表示。
“我们逐渐认为，美联储没有什么理由不采取行动，”他说。
美元强势令金价接近六年最低。现货金持稳在每盎司1,072美元，周三曾跌0.4%。
美国原油期货在淡静交投中小涨；周三抹去早盘跌幅，收盘小涨，此前美国原油库存增长幅度低于预期，且美国活跃钻机数量减少。
美国原油期货涨0.2%至每桶43.14美元；布兰特原油期货涨0.1%左右，至46.23美元。(完)
(编译 许娜/王红英/李爽/高琦/王颖；审校 张荻/杜明霞/郑茵/李春喜)
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
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