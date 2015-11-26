亚股小涨 欧央行进一步宽松政策的预期继续打压欧元

路透东京/新加坡11月26日 - 亚洲股市周四上涨，同时欧元继续承压，因市场进一步预期欧洲央行(ECB)很快将祭出更多刺激举措、而美国联邦储备委员会(美联储/FED)即将升息。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.6%，此前美股在感恩节假期到来前基本收平盘。

美国股市周四将休市，周五将提前收市。

日股日经指数.N225涨0.6%。

沪综指.SSEC几无变动，香港恒生指数.HSI、台湾加权指数.TWII和韩国综合股价指数(KOSPI).KS11涨幅均在1%左右。

欧元兑美元回升至1.0617美元，隔夜曾跌至逾七个月低位1.0565，因之前数位官员向路透透露，在欧洲央行下次会议召开前，欧元区各国央行官员正在考虑是否对囤积现金的银行业者处以罚金，以及是否扩大债券购买范围。

欧元兑日圆隔夜也触及七个月低点，跌至129.77，之后回升至130.16。

“欧元空仓略微扩大，部分是由于大家预期欧洲央行下周将采取一些举措，进一步放宽欧元区货币政策，”Macquarie Limited全球利率和汇率策略师Thierry Wizman表示。

欧元这波最新疲势以及一系列美国经济数据强化这样一种观点，即美联储下月将加息，这提振美元。

美元指数在隔夜市场创八个半月高点100.170，最新报99.777。美元/日圆几无变动，报122.60日圆。

优于预期的美国耐久财订单数据和请领失业金人数报告，在一定程度上抵消了弱于预期的消费者通胀和支出数据，投资者没理由认为美联储不会升息。

“我们以为12月升息前景几乎未受到干扰和阻碍。”U.S. Bank Wealth Management的资深固定收益分析师Dan Heckman表示。

“我们逐渐认为，美联储没有什么理由不采取行动，”他说。

美元强势令金价接近六年最低。现货金持稳在每盎司1,072美元，周三曾跌0.4%。

美国原油期货在淡静交投中小涨；周三抹去早盘跌幅，收盘小涨，此前美国原油库存增长幅度低于预期，且美国活跃钻机数量减少。

美国原油期货涨0.2%至每桶43.14美元；布兰特原油期货涨0.1%左右，至46.23美元。(完)