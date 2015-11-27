亚股下跌 对欧洲央行加码刺激的预期打压欧元

路透东京/新加坡11月27日 - 亚洲股市周五下跌，美元守在八个半月高位附近，欧元则盘旋在七个月低点附近，因预期欧洲央行下周扩大刺激举措。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.5%，本周迄今跌0.7%。

日本股市日经指数.N225回吐稍早涨幅下跌0.3%，本周料上涨0.2%。中国沪综指.SSEC下跌0.6%，本周料下跌0.5%。

美元指数几无变动，报99.852，本周稍早曾触及3月以来高点100.170，本周迄今上涨0.3%。

美国股指期货上涨0.3%至11月9日以来高点，周四美国金融市场因感恩节休市。

虽然美国放假使全球金融市场交投变得清淡，泛欧FTSEurofirst300指数周四涨0.9%，收于三个月高点，受德国股市涨势拉动。

“自10月以来，德股DAX指数/美股标普指数之比已上升10.7%，表明德国市场表现非常出色，”IG旗下驻墨尔本首席市场策略师Chris Weston在报告中写道。

“欧元/美元下跌与德股DAX指数/美股标普指数之比上升的关联性很强。”

欧洲央行下周四将开会，市场大多预计其将扩大资产购买计划并下调存款利率。

交易商目前猜测，欧洲央行调降存款利率的幅度，可能会大于此前市场预期的0.10个百分点。

欧元三个月隔夜指数掉期利率(OIS)降至新低，在负0.2810%左右，几乎比当前的欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)低15个基点。

由于利率降至负值，人们认为持有欧元的成本越来越高，欧元在外汇市场处于守势。

欧元兑美元报1.0610，距离周三所及七个月低点1.0565不远。欧元兑日圆也在七个月低点附近，最新报130.07。

“持有欧元就意味着亏钱，很难看到欧元走高。当然，现在欧元已经被严重做空，但我预计欧元兑美元将跌向平价水平，”一家日资银行交易员表示。

日圆兑美元变动不大，报在122.58，对于日本失业率等连串经济数据没有太大反应；日本失业率意外降至20年新低3.1%。

境内人民币汇率开盘创近三个月新低，投资人预期周一国际货币基金组织(IMF)将就人民币是否能够成为特别提款权货币做出决议。

人民币现汇开盘报6.3928，之后在6.3942交投，较上日收盘下跌46个点子，且较人民银行汇率中价6.3915低约0.04%。

油价小幅下跌，美国周三公布的库存数据未能缓解供应过剩疑虑。

美国原油期货跌1.2%至每桶42.52美元，因交易商出脱部份先前建立的多仓；土耳其本周稍早击落俄罗斯一架战机后，交易商即敲进买盘。

布兰特原油期货小跌至45.46美元，本周稍早曾攀抵两周高位46.50美元。

备受打压的金属价格亦反弹回升，主因对冲基金回补空仓。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜周四上涨1.9%，至每吨4,636.15美元，较周一所创六年半低点4,443.50美元上涨4.3%。铜价周五续涨，上扬0.3%至4,650美元，周线可望上涨1.5%。

期锌及期镍周四连袂跳涨，市场冀望中国将削减产量。(完)