（更正）亚股在中国股市带领下走低 IMF决定出炉前人民币反弹

（更正：内文第九段货币对的方向有误，应该是“美元/人民币”，非“人民币/美元）

路透东京11月30日 - 亚洲股市周一走低，因中国股市延续上周大跌走势；与此同时，人民币在动荡交投中反弹，几个小时后国际货币基金组织(IMF)将决定是否把人民币纳入其全球储备货币篮子。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.7%，本月可能下滑约2.7%。该指数10月月线上扬，为六个月来首见。

日股日经指数.N225跌0.4%，不过仍有望录得超过3%的月线涨幅。

中国股市.SSEC.CSI300开盘小幅走高，但随后下跌1.7%。上周五曾出现三个多月最大单日跌幅。

市场情绪仍然不稳，影响因素包括IPO重启、证监会再度打压杠杆买盘以及围绕经济放缓的担忧等。

“我认为，问题核心在于投资者担心，中国当局可能开始逐步退出他们7月以来推出的各类股价支持措施，”TS China Research总裁Naoki Tashiro称。

人民币在交投震荡中反弹，周一国际货币基金组织(IMF)料将宣布将人民币纳入其货币篮子。

虽然分析师预计短期内不会产生影响，但部分分析师相信，人民币纳入货币篮子后不久，中国将允许人民币贬值，并在推行承诺的改革时感觉没有那么大压力。

周一的在岸人民币交易中，美元/人民币CNY=CFXS一度跌至三个月低点6.3918，然后反弹至6.3962，较上周五近持平。

但在波动更大的离岸交易中，人民币兑美元CNH=跌至两个半月低点6.4591，然后回升至6.4354，日内上涨0.2%。

IMF理事会在今日稍晚的会议上料将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子。部分交易员预计，人民币加入SDR货币篮子后，中国将允许人民币贬值，以部分反映出经济增长放缓，并且在推行进一步改革时也不用感觉那么紧迫。

投资者也在关注欧洲央行周四的政策决定，对其将降息20个基点的预期升温。

欧元兑美元报1.0583，日内跌0.1%，本月迄今跌3.8%，缓步逼近周三所及七个月低位1.0565.

“我认为市场几乎已经消化了对欧洲央行降息的预期，就像3月放宽政策后的走势那样，欧元兑美元可能反弹，而不是跌向平价水准，”瑞穗资产管理公司首席策略师Tsuyoshi Shimizu表示。

欧洲央行放宽政策的前景也给瑞士央行带来压力，或促其也采取类似行动，以抑制瑞郎升势。

这推动瑞郎兑美元周五跌至五年低点1.0328，最新报1.0311。

相比之下，美元则受到支撑，因市场普遍预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在12月中旬政策会议决定升息。美元指数升至八个月高位100.23。

美元兑日圆基本持平于122.73日圆，数据显示10月日本工业生产增幅略低于预期后，汇价对此反应不大。

大宗商品方面，金价对跌势展开整理，周五曾下跌2%至近六年低位。美元强势及美联储下月升息预期打压黄金连跌第六周。

现货金报每盎司1,055.50美元，略高于周五低位1,053.50美元。

油价继上周五下跌后也无起色。布兰特原油期货跌0.1%至每桶44.80美元。(完)