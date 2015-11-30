沪综指震荡小幅收升 60日均线附近暂获技术支撑

路透北京11月30日 - 中国股市沪综指周一大幅震荡后小幅收升。分析师称，今日股指大幅波动，权重股有护盘迹象，地产及银行股的上涨对拉动指数贡献较大，大盘在60日均线处附近获得技术支撑开始反弹，部分资金有逢低入场的迹象。

沪综指.SSEC收报3,445.40点，涨9.10点或0.26%，本月该指数累计升1.9%，连续第二月上涨；今日上海A股成交3,853亿元人民币，上日成交4,631亿元。

“今日市场恐慌盘有松动迹象，但沪综指在60日线有支撑并开始反弹，说明短线超跌之后存在技术反抽要求。”首创证券策略分析师邵帅称。

他指出，短期消息面、资金面利空对盘面造成冲击，不过指数在关键技术点位是有承接的，盘面震荡显示多空博弈比较激烈，后续还需关注量能的变化。

他并称，新股发行对短期资金面有所冲击。明天新股集中申购数量较大，部分资金可能有提前兑付的需求，本次为最后一批中签率可能相对较高的新股发行，投资者的积极性会比较高，所以对资金的压力还是比较大的。

中国A股IPO重启后，6月进行过询价和定价的10家新股本周启动发行程序，开始新一轮询价。其中凯龙股份周五率先公布其发行价，较6月定价略有提高，主要因为发行费用提升；其网下申购资金规模提升，预示着近阶段新股配售比例将会明显降低。

中证内地地产主题指数.CSICMREI收涨2.25%，上证银行股指数收涨.SSEBKI收涨1.50%，交通银行(601328.SS)收涨2.73%。

沪深300指数收报3,566.41点，涨0.26%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,486.0点，跌0.04%，成交17,663手。130亿元额度的沪股通净买入34.7亿元。（完）