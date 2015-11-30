沪综指震荡小幅收升 60日均线附近暂获技术支撑

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透北京11月30日 - 中国股市沪综指周一大幅震荡后小幅收升。分析师称，今日股指大幅波动，权重股有护盘迹象，地产及银行股的上涨对拉动指数贡献较大，大盘在60日均线处附近获得技术支撑开始反弹，部分资金有逢低入场的迹象。
沪综指.SSEC收报3,445.40点，涨9.10点或0.26%，本月该指数累计升1.9%，连续第二月上涨；今日上海A股成交3,853亿元人民币，上日成交4,631亿元。
“今日市场恐慌盘有松动迹象，但沪综指在60日线有支撑并开始反弹，说明短线超跌之后存在技术反抽要求。”首创证券策略分析师邵帅称。
他指出，短期消息面、资金面利空对盘面造成冲击，不过指数在关键技术点位是有承接的，盘面震荡显示多空博弈比较激烈，后续还需关注量能的变化。
他并称，新股发行对短期资金面有所冲击。明天新股集中申购数量较大，部分资金可能有提前兑付的需求，本次为最后一批中签率可能相对较高的新股发行，投资者的积极性会比较高，所以对资金的压力还是比较大的。
中国A股IPO重启后，6月进行过询价和定价的10家新股本周启动发行程序，开始新一轮询价。其中凯龙股份周五率先公布其发行价，较6月定价略有提高，主要因为发行费用提升；其网下申购资金规模提升，预示着近阶段新股配售比例将会明显降低。
中证内地地产主题指数.CSICMREI收涨2.25%，上证银行股指数收涨.SSEBKI收涨1.50%，交通银行(601328.SS)收涨2.73%。
沪深300指数收报3,566.41点，涨0.26%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,486.0点，跌0.04%，成交17,663手。130亿元额度的沪股通净买入34.7亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。