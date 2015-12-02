亚洲股市保持警惕且美元承压 受疲弱美国数据拖累

路透东京12月2日 - 亚洲股市周三走势摇摆，此前弱于预期的美国制造业数据引发对美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息力度的质疑，美元从八个半月高位回落。

周二公布的数据显示，美国11月制造业降至2009年6月来最弱水平，不过10月建筑支出强劲增长，至2007年12月以来最高。

虽然制造业数据本身似乎并未动摇美联储12月中旬料开始升息的预期，但却再度激发了进一步升息步伐及升息对全球资本流动影响的讨论。

较慢的升息周期意味着，美联储向全球风险资产市场提供的流动性洪流不会很快消退。但这可能也会引发亚洲出口国对美国这个重要市场需求的力道和可持续性的担忧。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.2%。

沪综指.SSEC涨0.8%，香港恒生指数.HSI涨0.5%。印尼和新加坡股市也上涨。

下跌的有日本日经指数.N225，跌0.2%，受日圆走强影响。澳洲股市跌0.1%，但已扳回大多数稍早时跌幅，受国内国内生产总值(GDP)数据强劲提振。

数据显示，澳洲第三季经季节调整后实质GDP较前季成长0.9%，创下第24年无衰退的佳绩。

澳元/美元触及七周高点0.7345，此前在澳洲央行周二维持利率不变，也未再度口头打压澳元后，澳元即偏多。

但澳洲央行看似仍坚持宽松倾向，最终仍可能降息。

“整体而言，澳洲央行将可能受到这一最新数据的鼓舞，不过按年增幅回归趋势水平还有很长一段路要走，”CommSec经济学家Savanth Sebastian称。

“如果之后经济活动没有进一步增温，2016年初仍有进一步降息的风险。”

**美元下跌**

美元指数从周一触及的八个半月高点100.310回落，最新报99.896，此前美国公布的制造业数据令人失望。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示，美联储在12月会议上应使用手头的沟通工具，说清楚将逐步升息。此番言论也令美元承压。

BKX Asset Management外汇策略主管Kathy Lien写道，“制造业疲软与美元升值有直接的关系。但美国利率大幅下滑显示出投资者对美联储加息的决心有怀疑，或把眼光放到下周加息后。”

美国10年期公债收益率隔夜跌至一个月低点2.145%，因避险政府公债受追捧。

Lien并称，“无论怎样，我们只能做多美元到美联储做出利率决定前，不会坚持到之后。”

美元回落为欧元提供了喘息之机，欧洲央行在周四会议上推出更多刺激措施的前景，令欧元近期一直受压。欧元兑美元交投在1.0600美元上方，脱离七个半月低点1.0557。

美元兑日圆回落至123.04日圆，周一曾触及高点123.34。

大宗商品方面，原油价格下跌，因市场预期石油输出国组织(OPEC)本周稍晚开会时将不会决定减产。

美国原油期货跌0.5%至每桶41.64美元，布兰特原油期货跌0.3%至每桶44.31美元。(完)