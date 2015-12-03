亚股下跌 叶伦讲话推动美元上涨

路透东京12月3日 - 亚洲股市周四下跌而美元上涨，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的鹰派言论强化了美联储本月稍晚加息的可能性。

日经指数.N225跌0.3%，在欧洲央行于今日稍晚公布政策决定之前市场弥漫观望情绪，因此股指呈窄幅波动。

为了应对持续处于低位的通胀，欧洲央行料将推出一系列措施，其中包括调降存款利率以及调整资产购买计划。

“欧洲央行的决定可能为明日及以后的日本股市设定方向，但市场最近看来的确呈现买超，”大和证券的资深技术分析师Hikaru Sato说。

澳洲股市下跌0.6%，韩国综合股价指数(KOSPI).KS11跌1%。

沪综指.SSEC逆势上扬，最新涨0.1%，未理会财新/Markit采购经理人指数(PMI)的影响。数据显示，中国11月服务业PMI回落至51.2。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.6%，追随美股跌势。美国股市周三大幅收低，因美联储主席叶伦的强硬言论提振了升息预期，且油价下跌拖累能源类股。

美国联邦储备委员会(美联储)主席叶伦周三表示，她“期待”升息的那一天，这将是美国经济从衰退中复苏的证明。

之前外界预期美联储将在12月15-16日的会议上加息，但由于本周稍早公布的制造业数据疲弱，略微动摇这种预期。

不过，民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，11月民间就业岗位增加21.7万个，预估为增加19.0万个，这份数据部分恢复了对美国经济的信心。

叶伦讲话及乐观数据公布后，美元指数.DXY升至12年半高位100.51，最新报100.12。

欧元兑美元跌0.2%至1.0595。市场准备迎接预期中的欧洲央行放宽货币政策。

澳洲西太平洋银行资深策略师Sean Callow写道，欧洲央行今日将宣布政策决定，之后总裁德拉吉将召开新闻发布会，预计欧元很有可能大幅波动。

“德拉吉及其多位同事已明确暗示，欧洲央行的通胀目标难以达成的风险相当大，这证明有理由进一步放松货币政策。”

尽管欧洲央行将进一步放松政策的前景令欧元承压，但加大刺激力度的预期提振了欧股。泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300本周触及三个月高位。

大宗商品方面，原油价格在逢低买盘提振下小幅反弹，隔夜曾因美国库存飙升及美元走强而大跌。

美国原油CLc1上涨0.5%，报每桶40.13美元，上日大跌4%。尽管全球供应过剩，外界普遍预期OPEC在周五的会议上仍不减产，使油价受到抑制。

现货金在每盎司1,050.25美元附近萎靡不振，该水平为2010年2月以来最低。调高利率将降低黄金等不产生孳息资产的吸引力，美元走强使以美元计价的金属对持有其他货币的买家更加昂贵。

在全球供应过剩和中国需求萎缩的背景下，工业金属仍然承受压力，现货铁矿石价格本周跌至10年低点。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%，报每吨4,542美元。铜价略微回落跌向上月底所及六年低点4,443.50美元，中国业界要求政府干预市场的呼声未提供多少支撑。

中国10家最大的铜生产商周二发布联合倡议书，一致同意2016年将采取减少精铜产量35万吨，并联合要求政府收储铜。此前已有其他金属业要求政府干预，以支撑跌至数年低点的金属价格。(完)