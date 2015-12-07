亚洲股市多上涨 油价仍承压

路透悉尼12月7日 - 亚洲股市周一反弹，美国股市上周五跳涨逾2%，因美国就业数据暗示经济增长强劲，足以支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月升息。

原油价格持于2009年以来低点附近，此前石油输出国组织(OPEC)成员国决定维持高产量，尽管石油需求低迷。

布兰特原油最新跌0.24美元，报每桶42.76美元，美国原油期货下滑0.41美元，报39.56美元。

亚洲股市投资者在中国多项数据出炉前也保持警惕。数据料将显示经济依然低迷。中国周二将公布贸易数据，周三发布通胀数据，工业增加值与社会消费品零售总额数据则将于周六出炉。

日股日经指数.N225以1.2%的升幅领涨，澳洲股市仅微升0.1%。中国沪深300指数.CSI300小涨0.2%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS亦微升0.15%。

美股道琼工业指数.DJI周五大涨2.12%，标准普尔500指数.SPX上扬2.05%，Nasdaq指数.IXIC收升2.08%。此前公布的美国非农就业报告显示，雇主在11月增加雇佣了21.1万人，然而劳动力增加的幅度更大。

接受路透访查的初级交易商中，除了一个之外其余全部预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周将升息，期货市场交易暗示升息机率为80%。

不过极端的市场仓位情况以及流动性的匮乏，导致出现一些有悖常理的走势，美元周线下跌，美国公债收益率也下滑。

“因此虽然美联储的(升息)决定几乎是板上钉钉的事，但市场如何反应仍存在不确定性，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)资深分析师David Cannington表示。

“符合逻辑的反应--美元走强和美国利率温和上涨--可能不会发生，至少最开始可能不会。”

的确，汇市仍受到上周欧元急涨的影响，当时欧元创下逾六年来最大单日升幅。

走势如此迅猛，以致于交易员怀疑许多投资者无法退出空仓，如今正极度希望走势拉回，以便出脱欧元。

然而这反过来让其他投机客有理由维持欧元不坠，或许这也是欧元何以在美国就业报告公布后仅小跌。

周一，欧元兑美元守在1.0862美元，脱离上周创下的高位1.0980美元，但仍远高于1.0538的低位。

美元兑日圆上涨至123.24日圆，周五曾低见122.44日圆。美元指数小幅走坚至98.436。(完)