油价下跌拖累亚股触及三周低位 关注美联储下周会议

路透香港12月8日 - 亚洲股市周二触及三周低位，因油价大跌重挫能源股，而且在下周美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策会议前许多投资者离市观望。各界预期美联储下周将升息。

金融市场已经对升息预期做出反应，在中国乃至全球经济增长存在不确定性的情况下，投资者将观察美联储主席叶伦所传达的升息路径。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌1.2%，回吐本月稍早取得的涨幅。香港恒生指数.HSI以1.8%的跌幅领跌。

“除了12月可能加息的因素之外，投资者还担心中国需求缺乏的问题，这一问题给风险偏高资产构成了沉重压力；多数投资者将离场观望等待更明确的走向， ”三菱东京日联银行驻香港的全球市场东亚负责人Cliff Tan称。

联邦基金利率期货行情显示，美联储有80%的可能性在12月会议上结束长达七年的近零利率政策，明年3月二度加息的机率约为50%。

国际清算银行(BIS)本周在一篇报告中称，面对美国可能进行的近10年首次加息，市场“静默得令人不安”。

日本股市日经指数.N225短暂逆势上涨0.3%，然后转为下跌。此前日本政府周二公布的数据显示，7-9月当季国内生产总值(GDP)环比年率修正后为增长1.0%，初值为萎缩0.8%。

路透对日本公司的调查显示，对中国近期的增长前景非常悲观，79%的受访企业表示，预计明年不会扩大在中国的业务。这突显出对中国经济前景的谨慎。

中国海关周二公布，以美元计价，11月出口同比下降6.8%，进口同比下降8.7%。

全球油价指标布兰特原油期货周一一度跌5.4%，报每桶40.66美元，上周五石油输出国组织(OPEC)的政策会议没有达成减产的协议。

OPEC在市场供应过剩的情况下仍维持接近纪录高位的产量，令本已因为中国需求下降而焦头烂额的投资者更加恐慌。

布兰特原油跌破8月低点触及2009年2月以来低位。

美国原油期货CLc1最低降至每桶37.50美元，亦为近七年低点，进而打压华尔街能源类股并拉低亚洲大宗商品类股。

在汇市方面，中国贸易数据引发的市场波动持续时间短暂，澳元兑美元稳定在盘中新低，从上周五触及的三个半月高位0.7386进一步回落。

欧元上周因欧洲央行刺激措施力度不及预期而出现空头回补，但随着空头回补引发的反弹失去动能，欧元处于守势。

欧元兑美元报1.08550美元，之前从上周四触及的一个月高点1.0981回落。日圆兑美元到目前为止几无变动，报123.11日圆。

离岸人民币兑美元处于三个月低点6.48人民币，尽管中国央行再度将中间价定在低于预期的水平。

长期美国公债价格在周一反弹后持坚，因油价下跌预示通胀温和，可能会抑制美联储在首次升息后的政策收紧路径。美联储料将在12月16日首次升息。

“美联储将很难实现2%的通胀率目标。尽管人们说油价下跌应该会刺激消费，但这种情况尚未发生，”三井住友银行首席分析师宇野大介说。

10年期美国公债收益率(殖利率)跌至2.216%，脱离上周五强劲的美国非农就业数据公布后触及的一个月高点2.358%。(完)