亚股下跌 因大宗商品价格挫跌引发需求忧虑

路透东京12月9日 - 亚股周三全线下跌，因油价挫跌，且数据预示中国需求降温，从而打击了投资者对高风险资产的胃纳。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.2%，向11月低点逼近，若跌破该水平，则将录得10月初以来新低。

本周公布的经济数据凸显出中国经济继续面临的困境。

中国周二公布的贸易数据表现疲软，加剧了对需求放缓的担忧。

周三公布的数据显示，中国11月工业生产者出厂价格指数(PPI)继续下跌，再度表明中国政府实施一年之久的宽松举措尚未能使经济恢复势头。但11月居民消费价格指数(CPI)增幅小幅加速。

日经指数.N225跌1.1%触及三周低点，10月核心机械订单意外跳升，为股市提供了些许支撑。

中国股市.SSEC在平盘水平上下波动，最新涨0.4%。疲弱数据通常会引发对中国政府推出新刺激举措的预期，为中国股市带来一阵支撑。

澳洲股市跌0.2%。

隔夜美股方面，标准普尔500指数.SPX跌0.7%，标普能源分类指数.SPNY自12月1日以来已累计下跌10.4%。

石油输出国组织(OPEC)上周五决定不予下调产量目标，引发市场担心全球产油商可能会生产更多原油，进一步加重油市供应过剩局面。

布兰特原油期货<今年以来已下跌近30%，2014年累计挫跌近50%。

“油价下跌是因为OPEC会议之后可能增加供应，而且伊朗在制裁取消之后，可能重返油市。另一方面，需求看起来不强，因为许多经济体面临下滑风险，”汇丰证券宏观经济策略主管Shuji Shirota表示。

“目前很难看到底部在哪里。”

日本强劲的机械订单数据确实给油价短暂提振，布兰特原油期货最新上涨1.2%，报每桶40.74美元，昨晚曾跌至2009年2月以来最低每桶39.81美元。

汤森路透/核心商品CRB指数.TRJCRB周二触及2002年11月以来最低，突显出整体大宗商品市场面临的困境。

除了主要消费国中国未来需求可能走软之外，油价下跌使依赖石油和其他资源作为收入的国家受到打击。MSCI明晟新兴股市指数.MSCIEF跌至两个月低点。

巴西股市周二接近今年稍早触及的六年低位，卡塔尔股市.QSI跌3.1%至两年低位。

投资者还有一个对风险资产保持谨慎的理由，因各界普遍预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在下周进行近10年来首次升息。

美元兑石油相关货币大涨；美元兑加元周二触及11年高位，兑挪威克朗触及13年高位，但兑其他主要货币表现则不那么亮眼。

欧元兑美元继周二上涨0.5%后，目前报1.0911，向上周四触及的一个月高位1.0981回升，当时欧洲央行的刺激计划不及预期。

美元兑日圆亦从本周高位123.48回落，周线转为下滑。(完)